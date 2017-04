Les travaux commencent à la Caserne de Limoilou

La caserne a été en fonction jusqu'en 1992, avant d'être transformée en centre culturel. À l'intérieur, on retrouve d'ailleurs, et pas pour longtemps, des vestiges de L'Autre Caserne, la salle de spectacles qui a fait les belles heures de spectacles et de manifestations artistiques engagées jusqu'en 2004. Murs et colonnes de fausse brique, gargouilles sur les murs et ambiance rock un peu kitsch. Bientôt, le décor sombre et défraîchi de l'édifice inoccupé depuis 13 ans changera complètement.

«Bureaux créatifs»

«Présentement j'appellerais ça plus la caverne que la caserne», ironise M. St-Jean qui promet un intérieur «lumineux» après les rénovations.

Ce qui s'appellera la Caserne 5 pourra accueillir jusqu'à 50 travailleurs dans des «bureaux créatifs», des locaux avec loyer souple comme le sont déjà les deux espaces Le Cube, dans Saint-Roch et à Lévis. Des petites entreprises de divers domaines pourront y louer des bureaux aux tailles et aux prix variables et bénéficier d'un «accompagnement» de Méribec, explique Sylvain Saint-Jean.

En entrevue en plein chantier de démolition, Sylvain St-Jean se garde bien de tout dévoiler, notamment ses plans pour une placette devant la façade. Parce qu'il reste des choses à voir, notamment avec la Commission d'urbanisme.