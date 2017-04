Feu vert à un spa nordique au bassin Brown

La décision a été rendue lundi. Elle tient en quelques phrases sur une seule page. L'Administration portuaire de Québec (APQ) y autorise le projet à condition que les engagements pris dans l'étude des effets environnementaux soient respectés. L'organisme fédéral, qui demeure propriétaire des terrains, tient également à assurer son propre suivi des travaux à venir.

Après consultation du public, Strom Spa a proposé d'aménager un sentier fluvial, une piste cyclable et un espace récréatif avec jeux d'eau et appareils d'entraînement extérieur pour le grand public et non seulement ses clients. Le choix des revêtements extérieurs et des couleurs se fera également en tenant compte des bâtiments avoisinants et du patrimoine local.

Pour le président-directeur général de l'APQ, c'est un «win win» pour le promoteur et le Port. Mario Girard fait remarquer que le projet respectait des conditions de développement préalablement établies par le Port, comme l'accès public au parc du bassin Brown, la connexion avec l'éventuelle promenade du Foulon et le respect du caractère historique du secteur.

«On ne voulait pas un projet clôturé, fermé, genre un hôtel avec des clôtures que les gens peuvent pas aller. C'est ça qui s'est exprimé dans nos discussions avec le promoteur», a-t-il insisté lundi, félicitant l'ouverture de Strom Spa aux demandes des citoyens.

Guillaume Lemoine, propriétaire, n'était pas en mesure de chiffrer la valeur des ajouts lundi. Les plans finaux sont en cours de réalisation, a-t-il spécifié, promettant «quelque chose de magnifique pour la ville de Québec». La dernière estimation tournait autour de 12 millions $. «Je pense qu'on ajoute quelque chose de bien autour du spa, quelque chose de connexe à notre mission qui est de faire du bien aux gens et de favoriser leur bien-être», s'est réjoui M. Lemoine.

Finances solides

Le grand patron du Port s'est dit «très confiant» que le promoteur aura les reins assez solides pour mener la construction à terme et rentabiliser le projet, même si certains citoyens craignent un éléphant blanc. «Même si l'entreprise est jeune, ce sont quand même des gens très bien supportés par des bons investisseurs financiers. Je n'ai pas d'inquiétude de ce côté-là», a lancé M. Girard.

De son côté, l'APQ récoltera des revenus de location pour le terrain de 90 000 pieds carrés, qui représente environ 10 % du parc du bassin Brown. Le pdg a refusé de dévoiler le montant, mais assuré que c'était «un beau projet intéressant» et rentable pour le Port. Les profits ainsi dégagés serviront à retaper les autres infrastructures portuaires vieillissantes.

Le chantier du spa nordique sera lancé dans les prochaines semaines et devrait s'étirer sur une bonne année. Les intéressés pourront donc faire saucette à partir de l'été prochain. L'échéancier initial prévoyait une ouverture avant les Fêtes, mais un léger retard a été pris dans l'application du processus environnemental de participation citoyenne (PEPC). Suivi pour la première fois, le processus auto-administré est un «succès», selon Mario Girard.

Pendant la période de construction, les citoyens seront informés des entraves ou désagréments qui pourraient survenir. Une attention spéciale sera portée au bruit et à la poussière, a indiqué le Port.