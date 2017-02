Promenade Samuel-de Champlain: la phase III sur les rails

(Québec) La phase III de la promenade Samuel-De Champlain est de retour sur les rails. Le concept et le tracé sont presque finaux, les contrats rendus caducs par des années de report ont été mis à jour et un appel d'offres pour la gérance de travaux vient d'être relancé.

«On ne parle pas de pelle pour l'instant, mais on est à finaliser le dossier d'affaires qui va être présenté au gouvernement pour obtenir l'autorisation de travaux», a indiqué au Soleil jeudi la porte-parole de la Commission de la capitale nationale du Québec, Anne-Marie Gauthier.

Les contrats relancés visent «à terminer les plans et devis» pour cet aménagement de 2,5 km entre les côtes de Sillery et Gilmour.

Une chose est sûre, toutefois, l'appel d'offres daté du 27 janvier pour la gérance de construction confirme le déplacement de la voie ferrée du Canadien National (CN) du côté nord du boulevard, la démolition du viaduc au-dessus de la voie ferrée dans le secteur de la côte de Sillery et la construction d'un nouveau viaduc étagé dans le secteur de la marina de Sillery. Le tronçon comportera aussi un bassin de baignade et un miroir d'eau.

Or, l'automne dernier, Le Soleil révélait que les relations n'étaient pas au beau fixe avec le CN qui boudait les discussions avec la CCNQ en raison de la peinture du pont de Québec. «Nos communications et négociations se déroulent normalement avec tous nos partenaires, dont le CN», a assuré Mme Gauthier jeudi.

La phase III de la populaire promenade a été mise sur la glace depuis juin 2014, alors que le projet de 130 millions $ était absent du budget du ministre des Finances Carlos Leitão.

Quelques mois plus tôt, le réaménagement avait essuyé de sérieuses critiques du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). Puis, le projet est revenu dans le budget provincial en mars 2016.

Le 27 janvier, la CCNQ a relancé l'appel d'offres pour les services de gérance et de travaux de construction. Ce contrat de 3,5 millions $ avait initialement été signé avec Pomerleau en 2010.

Mais plus de six ans se sont écoulés et le projet est depuis passé de 100 à 130 millions $. «Une faible partie du mandat avait été réalisée, seulement 10 %», a expliqué Anne-Marie Gauthier. Le contrat a donc été résilié, d'autant plus que «les honoraires sont calculés sur le montant total du projet» et que celui-ci a considérablement changé. La firme Pomerleau pourra soumettre de nouveau sa candidature.

Deux autres contrats devenus caduques ont aussi été revus, mais cette fois-ci resignés avec les mêmes firmes qu'à l'époque. Il s'agit de celui des devis de l'architecture et du design paysager octroyé une première fois en 2009 et qui vient d'être résigné avec le Consortium Daoust Lestage inc./William Asselin Ackaoui et associés/Option aménagement au coût de 999 416 $. Quant à celui pour l'ingénierie, il a été réitéré avec le Consortium Génivar/SNC-Lavalin qui avait obtenu le mandat en 2010. Ce contrat est d'une valeur de 942 659 $.

Le nouvel échéancier prévoit des travaux d'octobre 2017 à décembre 2021.