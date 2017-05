3 idées de sorties pour la fin de semaine

Camille B. Vincent

Le Soleil Le Soleil Suivre @camillebvincent (Québec) Entre sport et spectacle aérien

Agrandir Photothèque Le Soleil, Yan Doublet

L'épreuve de la Coupe du monde de big air est de retour ce samedi à l'îlot Fleurie. Pour une neuvième année consécutive, les meilleurs planchistes et skieurs acrobatiques de la planète franchiront l'imposante pente de 40 mètres de hauteur et de 91 mètres de longueur avant de nous montrer tout leur savoir-faire du haut des airs. Si vous ne les avez jamais vus en action, ça vaut le coup! D'autant plus que la compétition - et véritable spectacle - se déroule dans un décor peu probable, soit celui des bretelles d'autoroute de l'îlot Fleurie. Et le fun se poursuivra même après la compétition, alors que D.J. Dopamyne et Sleepy Tom, qui a assuré la première partie de Madonna au Centre Vidéotron, viendront enflammer la place. Dimanche, la compétition reprendra, cette fois à Stoneham, où auront lieu les finales de slopestyle. Le Jamboree : jusqu'à dimanche à Québec (info : snowjamboree.com) L'épreuve de big air : samedi dès 17h à l'îlot Fleurie L'épreuve de slopestyle : dimanche dès 10h à Stoneham

Découvertes musicales en rafale

Agrandir Le pianiste Jean-Michel Blais Archives La Presse

La Bourse RIDEAU n'existe pas pour vous et moi. Elle sert d'abord à ce que des producteurs puissent présenter leurs artistes à des diffuseurs nationaux et internationaux afin que soient portés sur scène leurs talents divers. Là où ça devient intéressant, c'est que certaines vitrines de spectacles présentées aux diffuseurs sont également ouvertes au public. Hallelujah! De dimanche à mercredi, 36 spectacles en formule de 20 minutes seront ainsi offerts gratuitement dans cinq salles de Québec. Et ça commence en force dimanche soir au Palais Montcalm avec la performance du pianiste québécois - et coup de coeur personnel - Jean-Michel Blais, dont l'album Il fait partie du top 10 des meilleurs albums de 2016 selon le Time. Plusieurs auteurs-compositeurs--interprètes dont Ian Kelly, Ingrid St-Pierre, Elisapie et Klô Pelgag seront également en spectacle dans le cadre de la Bourse RIDEAU. Les Entrées libres de la Bourse RIDEAU : de dimanche à mercredi (info : rideau-inc.qc.ca). Entrée gratuite

Du Groenland pour nous réchauffer

Agrandir Sabrina Halde de Groenland Photothèque Le Soleil, Alice Chiche