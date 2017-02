Un tronçon de Saint-Jean revu et corrigé

(Québec) Le coeur du quartier Saint-Jean-Baptiste sera chamboulé cet été avec des travaux importants aux rues Saint-Jean, Turnbull et de Salaberry. Et ce tronçon, qui en a bien besoin, ressortira embelli et plus convivial.

Ces rues seront éventrées pour le remplacement des conduites souterraines d'aqueduc. La Ville de Québec profitera de ses travaux pour revoir l'aménagement des trottoirs, prévoir la plantation d'arbres, modifier le mobilier urbain et l'éclairage des rues. Le tout se déroulera entre mai et novembre.

«On va planter une cinquantaine d'arbres et ajouter une piste cyclable», a expliqué la vice-présidente responsable de l'aménagement, Julie Lemieux. Elle précise que la rue Philippe-Dorval accueillera la piste cyclable qui empruntera par la suite Lavigueur et la côte Badelard afin de relier la haute ville et la basse ville. «C'était le numéro un des priorités de Vélo Québec dans son rapport», a ajouté la conseillère.

Le secteur du Centre Lucien-Borne sera aussi amélioré ainsi que la placette publique à l'angle de Saint-Jean et Turnbull. Julie Lemieux ajoute que ces aménagements ont fait l'objet de consultations publiques sur une période de près d'un an, soit depuis le printemps 2016.

Devant la caserne

Fait délicat, les travaux aux infrastructures souterraines devront être effectués devant la caserne de pompiers du 140, rue Saint-Jean. «L'accès à la caserne sera maintenu», a expliqué la porte-parole de la Ville de Québec, Wendy Whittom. «Quand il y a une caserne, c'est toujours une des zones de travaux 24h sur 24 pour limiter les impacts et accélérer les travaux.»

Les documents d'appel d'offres précisent que l'accès à la caserne devra obligatoirement être maintenu par au moins une des trois portes de garage du bâtiment pendant les travaux prévus dans la semaine du 18 septembre 2017. Le gros des travaux sur la Saint-Jean sera d'ailleurs concentré de la fin août au début octobre, révèle le calendrier des travaux annexé à l'appel d'offres.

Prévue au pti

Ces travaux de réfection étaient prévus au Programme triennal d'immobilisations de la Ville de Québec (PTI) pour les trois prochaines années.

La somme de 3,6 millions $ y est notamment inscrite comme une enveloppe visant à profiter des travaux souterrains pour «bonifier les aménagements en termes de mobilité durable, d'apaisement de la circulation, de plantations et de mobilier».

Outre Saint-Jean, de Salaberry et Turnbull, cette somme prévue pour 2017-2018 et 2019 servira aussi aux rues Cartier, Saint-Ambroise, de la Reine et à l'intersection de la 3e Avenue et de la 6e Rue, peut-on lire dans le PTI.

«C'est dans notre nouvelle vision de voir en amont et de profiter de travaux souterrains pour améliorer la fluidité, la sécurité des piétons et ajouter des arbres», a ajouté Julie Lemieux.