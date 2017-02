Des navettes entre les stationnements d'ExpoCité et le Centre de foires

(Québec) Les visiteurs du Salon Habitat, celui de l'auto ou d'autres populaires salons cet hiver pourront éviter une longue marche entre leur voiture stationnée et le Centre de foires. La Ville de Québec testera à partir du 22 février un système de navettes gratuites sur le site d'ExpoCité.

«Ces navettes à haute fréquence permettront aux visiteurs de se stationner à l'endroit de leur choix sur le site d'ExpoCité, puis de se rendre au Centre de foires de façon rapide, sécuritaire et confortable», indique la Ville de Québec dans un communiqué publié mardi.

Le service gratuit permettra de «rehausser l'expérience des visiteurs» selon le conseiller municipal et président d'ExpoCité, Vincent Dufresne.

Les navettes partiront chaque «5 à 15 minutes» pendant les heures d'ouverture de quatre événements courus soit le Salon Expo Habitat (22 au 26 février), Salon international de l'auto de Québec (7 au 12 mars), Salon expert chasse, pêche et camping et Salon du bateau (16 au 19 mars) et le Salon du véhicule récréatif (23 au 26 mars)

Des départs s'effectueront ainsi Centre de foires, du Centre Vidéotron, du Colisée et à partir de l'entrée de la rue de la Pointe-aux-Lièvres.

Plus de détails à venir...