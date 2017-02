La Ville de Québec débloque 50 000$ pour les familles des victimes de l'attentat

L'annonce a été faite par le maire de Québec Régis Labeaume peu avant le conseil municipal de lundi, le premier depuis la fusillade du 29 janvier qui a fait six morts et de nombreux blessés.

Un conseil fortement teinté par les tragiques événements alors que les élus ont commencé la séance avec une minute de silence. Le maire Régis Labeaume et la chef de l'opposition Anne Guérette ont par la suite pris la parole pour des discours sentis sur l'attentat et ses suites pour la ville, ses citoyens et l'ouverture aux membres de la communauté musulmane.

L'aide annoncée sera administrée par le Centre culturel islamique qui devra déposer un bilan annuel à la Direction générale de la Ville de Québec «pour assurer le suivi de l'utilisation de l'aide financière par l'organisme», peut-on lire dans le document du comité exécutif.

«C'est un geste concret que la Ville tenait à poser afin de venir en aide à ceux et celles qui ont vécu ce drame injustifiable et inacceptable», a dit le maire Labeaume.

En point de presse avant le conseil municipal, il a dit souhaiter que cette somme serve «dans six ou sept mois» à la santé des survivants. Lorsque les traumatismes psychologiques et émotifs persisteront, une fois que les projecteurs et l'aide d'urgence se dissiperont.

Cette aide n'a rien de comparable en terme de contexte, mais la Ville de Québec avait par exemple donné 100 000$ à la suite de tremblement de terre meurtrier en Haïti en janvier 2010.

