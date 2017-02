Attentat de Québec: marche en mémoire des victimes

«On voulait aller sur le terrain. C'était jusqu'à maintenant un peu protocolaire au niveau de nos élus, et maintenant qu'ils ont parlé, est-ce qu'on va se regarder et se contenter de les avoir écoutés ? [...] Nos élus ont parlé d'un Québec uni, alors on va [montrer ça...]. C'est une manifestation populaire, on va se côtoyer, musulmans, arabes, québécois. On sent un engouement sur le terrain des deux côtés. De gens qui veulent nous prendre dans leurs bras et dire "On s'excuse", et nous on voudrait dire: On vous aime, merci», explique une des organisateurs de la marche, Reda Kada, du Centre culturel islamique de Québec.

«C'est aussi parce qu'on a tendance à oublier les autres victimes, les blessés. [...] Il y en a dans le coma à l'hôpital, et leurs familles qui s'inquiètent: est-ce qu'ils vont s'en sortir indemne, est-ce qu'ils vont les perdre, est-ce qu'ils vont rester handicapés? Ce n'est pas facile à vivre et on avait eu tendance à oublier ces victimes-là jusqu'à présent. On est là pour le rappeler», poursuit M. Kada.

Les marcheurs ont emprunté l'avenue René-Lévesque et devaient être rejoints par un autre groupe de manifestants à la hauteur du Musée national des Beaux-Arts. Tout ce beau monde doit ensuite se diriger vers le Parlement, où la manifestation prendra fin vers 15h30.