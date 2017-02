Consultations sur des changements à deux PPU

(Québec) Après avoir rouvert deux programmes particuliers d'urbanisme (PPU) pour les modifier ou pour y inclure des sites et bâtiments patrimoniaux à conserver, l'administration Labeaume invite à deux consultations publiques.

La première consultation aura lieu le 14 mars à 19h à l'édifice Marie-Guyart et portera sur le PPU de la colline Parlementaire, adopté en 2010. En septembre dernier, la Ville de Québec y a inclus différents immeubles ou sites à protéger, soit l'ancienne école Saint-Louis-de-Gonzague et le Foyer Nazareth, l'îlot Saint-Vincent-de-Paul, l'îlot Lépine, l'ancienne église Saint-Coeur-de-Marie et la Maison Pollack.

L'autre programme particulier d'urbanisme touché est celui du plateau centre de Sainte-Foy pour lequel l'administration Labeaume propose divers ajustements. Une consultation aura lieu le jeudi 23 mars, à 19h, à l'édifice Andrée-P.-Boucher.

Les consultations sur le projet Le Phare, un mégacomplexe de plusieurs bâtiments, dont une tour de 65 étages, seront toutefois distinctes et se tiendront ce printemps.

Dans le cas de ces deux PPU, les conseils de quartier concernés seront consultés, indique la Ville de Québec dans un communiqué publié jeudi.