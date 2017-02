3 idées de sorties pour la fin de semaine

Camille B. Vincent

Agrandir Poutine la bacon pepper de Nourcy Fournie par Nourcy

La Poutine Week 2017 tombe à point pour les gens de Québec. Pas qu'elle fasse oublier le drame survenu dimanche soir, mais elle nous offre à tout le moins du comfort food de luxe pour manger nos émotions. Et avec plus de 80 restaurants y participant dans la région de Québec, il y en a pour tous les goûts, littéralement. Les descriptions des poutines du Bonnet d'âne, du Blaxton Pub & Grill, du Café Sirocco, de Chez Boulay, de Graffiti, de L'Accent et de Table m'ont tout particulièrement donné faim grâce à l'inventivité de leurs créateurs. Dans le genre plus traditionnel, celles du BEClub Bistro-Bar, du Café au Temps perdu, de L'Atelier, du Cercle, de La Boîte à Malt et du Pub du Parvis sont également tentantes. Sans oublier les poutines du Corsaire et du Noctem, qui ont remporté le concours amical en 2016. Vous avez jusqu'à mardi pour vous bourrer la face! Jusqu'au 7 février dans les 80 restaurants participants (info : lapoutineweek.com), prix : 10 $

Quand un mot prend trop de sens

Agrandir Photo Erick Labbe, Le Soleil - Generale de la piece Attentat - Theatre Periscope Quebec - 23/01/2017 - le 23 janvier 2017 - ARTS - 30 - Le Soleil, Erick Labbé

J'assistais il y a 10 jours à la première de la pièce Attentat, qui est présentée au Théâtre Périscope jusqu'à samedi. Je suis sortie émue et secouée de ce «ras-le-bol généralisé» - tel que l'a qualifié ma collègue Geneviève Bouchard (bit.ly/2kXw3zG) - construit par les textes d'une trentaine de poètes québécois contemporains. Et ça, c'était avant dimanche soir, soit avant que le titre de la pièce ne prenne une signification toute concrète... Jusqu'à samedi, les brillants acteurs d'Attentat, créée par les soeurs Gabrielle et Véronique Côté, doivent ainsi porter sur leurs épaules le poids de mots soudainement plus nécessaires que jamais. Et nul doute qu'ils le font avec intelligence et sobriété. À voir. Vendredi à 20h et samedi à 16h au Théâtre Périscope, prix : 35 $, (réservation: theatreperiscope.qc.ca)

La messe du football

Agrandir Dimanche, le LIe Super Bowl opposera les Falcons aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. 123RF/stuartburf