Une minute de silence pour un prof discret, mais dévoué

L'Université Laval s'est montrée sensible mardi à trouver des moyens de prévenir la radicalisation, sans toutefois vouloir devenir trop «interventionniste».

«Les événements qui ont eu lieu vont nous amener, nous et les autres, à réfléchir sur ces choses-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à un meilleur respect des autres?» a commenté Éric Bauce, vice-recteur exécutif à l'Université Laval.

Alexandre Bissonnette, présumé auteur de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec, était étudiant à l'Université Laval. Selon M. Bauce, la détection des gens radicaux susceptibles de devenir violents est un «problème de sécurité publique au niveau national». L'Université Laval offre déjà des mesures de soutien psychologique à ses étudiants, mais le vice-recteur hésite à faire un pas de plus vers la détection des étudiants qui se radicalisent.

«On ne veut pas non plus être trop interventionniste sur nos étudiants. C'est un dossier qui est un peu délicat. Il y a un équilibre à avoir [...] Oui, on peut détecter, mais intervenir, il y a quand même la liberté des gens qu'il faut respecter et aussi la volonté des gens à vouloir se faire aider», commente M. Bauce.

Par contre, il croit que les institutions d'enseignement pourraient davantage agir en prévention. «Depuis des centaines d'années, les universités prônent le respect de la différence, et peut-être que les universités ont un rôle de plus en plus grand à jouer là-dedans, pour prévenir ce genre de choses-là. Prévenir l'isolement, prévenir la radicalisation par des valeurs de respect, entre autres.»

Très difficile

Pour Stéphane Leman-Langlois, expert en terrorisme à l'Université Laval, il peut être très difficile pour une université de prévenir la radicalisation.

«Empêcher les gens d'avoir des opinions radicales, c'est presque impossible et, à ce que je sache, c'est permis dans notre démocratie. Mais les empêcher de passer à des actes de violence, c'est plus prometteur», commente-t-il.

Par exemple, l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent (OSR), dont M. Leman-Langlois fait partie, a mis sur pied depuis 2015 un programme visant à désamorcer les discours extrémistes. Des trousses pour les enseignants du secondaire et du cégep ont été construites et M. Leman-Langlois et des collègues prononcent des conférences dans les écoles. «Rendu à l'université, c'est un peu tard. La pensée critique face aux discours extrêmes, aux fausses nouvelles, ça se développe plus tôt», estime le chercheur.