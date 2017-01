Maurice Tanguay devient citoyen d'honneur de Lévis

(Québec) Après avoir reçu plusieurs distinctions dans sa vie, Maurice Tanguay a été reconnu par sa ville d'adoption jeudi, recevant la médaille de Citoyenneté d'honneur de la Ville de Lévis. «Ça me touche profondément», a témoigné l'homme de 83 ans.

Le président fondateur d'Ameublements Tanguay est aussi un grand philanthrope et amateur de sports. Né à Saint-Philémon, dans Bellechasse, M. Tanguay est arrivé à Lévis après le décès de sa mère, alors qu'il avait 11 ans.

C'est comme pensionnaire au Collège de Lévis qu'il a développé sa passion pour le hockey. Son grand ami Pierre Auger a raconté lors de la cérémonie, tenue au Centre de congrès et d'expositions de Lévis, que Maurice Tanguay avait fait des études en pharmacie, mais qu'il «allait parfois au cinéma» au lieu d'assister à ses cours. C'est plutôt dans le commerce que l'homme d'affaires a fait sa marque, ayant ouvert son premier magasin de meubles sur le boulevard de la Rive-Sud, à Lévis.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a souligné la contribution que M. Tanguay et sa famille ont apporté à Lévis, par leur dévouement pour plusieurs causes et organismes. M. Tanguay a rapidement retourné le compliment à M. Lehouillier. «Vous avez aidé énormément à faire progresser la ville de Lévis», a-t-il lancé.