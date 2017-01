Quatre nouveaux Grands Québécois

Valérie Gaudreau

Le Soleil Le Soleil Suivre @vgaudreau

(Québec) L'homme d'affaires Louis Garneau, le directeur général de l'Opéra de Québec, Grégoire Legendre, le directeur de CO2 Solutions et philanthrope Evan Price et le Dr Denis Richard font leur entrée dans l'Académie des Grands Québécois remis par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec.