3 idées de sortie pour la fin de semaine

Camille B. Vincent

Le Soleil Le Soleil Suivre @camillebvincent (Québec) 1. Toute la scène au hip-hop

Agrandir Koriass Fournie par L'Osstidtour

Après des passages à Gatineau, à Sherbrooke, et à Val-d'Or, L'Osstidtour débarque à Québec pour un soir seulement. Nommé sans prétention en clin d'oeil à L'Osstidcho, le spectacle de Koriass, d'Alaclair Ensemble et de Brown vise à conférer une meilleure visibilité à la musique hip-hop, encore quelque peu ignorée par l'industrie musicale québécoise... Un peu comme l'ont fait avec la culture rock les dignes représentants de leur époque Robert Charlebois, Louise Forestier, Mouffe, Yvon Deschamps et le quatuor du Jazz libre du Québec en 1968 dans L'Osstidcho. Ce vendredi, le rappeur Koriass et plusieurs membres d'Alaclair Ensemble reviennent avec plaisir dans leur ville natale pour nous faire danser avec toute leur verve et leur poésie. Et le spectacle se produira à Montréal pour la première fois dès le lendemain. Vendredi à 20h à l'Impérial de Québec. Billet : 28 $ (réservation préférable au imperialbell.com)

2. Exit les grincheux

Agrandir Bonhomme sera de la partie encore cette année! Photothèque Le Soleil, Caroline Grégoire

Vous en entendrez abondamment parler dans les deux prochaines semaines. Il n'en demeure pas moins que le Carnaval de Québec est un incontournable de l'hiver à Québec. Et pour les grincheux comme moi dont les plus récentes participations audit festival remontent aux années 90, il est peut-être temps de mettre à jour nos souvenirs du Carnaval. D'autant plus que l'événement de 2017 se veut rafraîchi, avec cinq nouveaux sites de festivités, dont le Camp à Jos au parc de la Francophonie. Présentée pour une troisième année, la soirée Bulles, whisky et Cie se révèle quant à elle un pari réussi pour l'organisation du Carnaval, qui souhaitait ainsi joindre un public souvent peu réceptif aux activités carnavalesques, soit celui des jeunes adultes. Bulles, whisky et Cie est présentée deux soirs au Concorde, et il reste des billets! Carnaval de Québec : du 27 janvier au 12 février (info : carnaval.qc.ca) Bulles, Whisky et Cie : les 2 et 3 févriers dès 16h au Concorde. Billet : 26 $ (réservation : lepointdevente.com)

3. Drôle d'hiver

Agrandir Les Denis Drolet Photothèque Le Soleil