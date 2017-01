Guérette veut un colistier dans Cap-aux-Diamants

(Québec) La chef de Démocratie Québec et seule rivale annoncée de Régis Labeaume pour les élections municipales, Anne Guérette, tient à avoir un colistier dans son district de Cap-aux-Diamants, où elle pourrait ainsi revenir en cas de défaite à la mairie. Cela coupe les ailes de son ancien rival à la chefferie du parti d'opposition, François Marchand, qui songe à s'y présenter comme conseiller municipal.

La semaine dernière, l'avocat spécialisé en droit municipal a admis qu'il examinait la possibilité de briguer les suffrages dans le district que représente actuellement Mme Guérette. Une discussion entre les deux a eu lieu en début de semaine.

Le principal intéressé rapporte que les deux parties se sont donné «un mois ou deux pour voir comment les choses vont aller» et définir la forme d'une éventuelle «collaboration» en vue de l'inévitable campagne électorale.

M. Marchand a admis que sa candidature dans Cap-aux-Diamants n'est pas acquise en raison du désir de Mme Guérette de s'adjoindre un colistier précisément dans ce district.

Le colistier brigue les suffrages dans un quartier et s'engage à céder son siège advenant que le chef échappe le poste de maire. David Lemelin a eu recours au même procédé lors de l'élection de 2013, mais son colistier n'a pas été élu dans Cap-Rouge-Laurentien.

Pour M. Marchand, ce n'est pas le scénario idéal. «Je peux faire preuve d'abnégation, mais ça m'apparaît difficile», a laissé tomber l'ancien candidat à la chefferie du parti d'opposition. «Je peux comprendre Mme Guérette. Elle se présente à la mairie et ce n'est pas gagné d'avance, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire», a-t-il poursuivi.

L'avocat s'imagine mal se porter candidat comme conseiller municipal dans un quartier autre que le sien : il travaille dans le Vieux-Port et habite dans Montcalm. «C'est le coin que je connais le mieux et je veux défendre notamment le dossier du Marché du Vieux-Port», fait-il valoir, précisant qu'il croit néanmoins possible d'être un excellent conseiller municipal pour un district qu'on n'habite pas.

Quant à la possibilité de se présenter pour un autre parti ou comme indépendant, M. Marchand la juge dangereuse. «Dans le système municipal qu'on connaît, si on divise le vote, c'est un peu suicidaire», dit-il.