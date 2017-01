Les DEL à 4000 K repositionnés pour ne plus nuire au sommeil

(Québec) Non seulement la Ville de Québec a-t-elle choisi d'acheter désormais des lampadaires aux diodes électroluminescentes (DEL) à 3000 kelvins pour ne pas ruiner le sommeil de ses citoyens, mais elle repositionnera dans des secteurs non résidentiels ceux à 4000 K déjà installés.

La décision a été entérinée mercredi par le comité exécutif, et le maire de Québec en a fait l'annonce jeudi. «On en a 4000 [lampadaires] de 4000 kelvins installés. On est en train d'analyser pour tous les récupérer pour pouvoir les installer dans les rues qui ne sont pas habitées. Exemple : parc technologique. Exemple : grande artère comme peut-être Samuel-De Champlain. On n'est pas sûrs, on va tout analyser pour qu'il n'y ait aucune conséquence pour les résidents», a expliqué Régis Labeaume.

La semaine avant Noël, le directeur de santé publique de Montréal a conclu que l'éclairage des rues avec des ampoules DEL à 4000 K ne représentait pas un risque pour la santé. La Ville de Québec avait tout de même décidé, comme plusieurs grandes villes américaines, de s'en tenir à un maximum de 3000 K.

Ce plafond limite la projection de lumière bleue, susceptible de perturber la production de mélatonine et donc les cycles du sommeil. Il y a 29 % de bleu dans une ampoule DEL de 4000 K et 21 % dans 3000 K, ce qui équivaut à la couleur des lampadaires au sodium haute pression en place actuellement.

Cédant aux pressions de citoyens, la Ville de Montréal a annoncé plus tôt cette semaine qu'elle allait aussi installer des lampadaires à 3000 K.

La Ville de Québec lancera bientôt un nouvel appel d'offres public pour s'approvisionner en ampoules moins puissantes. Le maire Labeaume a assuré jeudi qu'il ne se perdrait «pas un sou» puisque les contrats sont de type «réquisition». En clair, la Ville paie pour ce qu'elle commande au fur et à mesure.

Une somme de 7,4 millions $ est réservée d'ici 2019 pour diverses mesures d'efficacité énergétique à la Ville de Québec. La principale concerne justement la pose d'ampoules DEL, beaucoup moins énergivores et plus durables. À long terme, des économies substantielles sont attendues.