Sortir: 3 idées pour les étudiants errants

Le Soleil Le Soleil Suivre @camillebvincent (Québec) C'est la rentrée! Et même si mes longues journées d'études sont derrière moi, j'aime encore m'évader de la maison ou du bureau pour travailler ou plonger dans un bon roman. Si vous êtes comme moi, ou que vous anticipez déjà les examens de mi-session, vous apprécierez ce palmarès - tout à fait personnel et non exhaustif - des meilleurs endroits à Québec pour étudier, lire et travailler.

1. Avec un bon café L'offre ne manque pas à Québec pour déguster un bon café en travaillant. Les cafés pullulent, mais tous ne sont pas idéaux pour s'installer pendant plusieurs heures. Personnellement, j'ai un faible pour les Nektar Saint-Roch et Limoilou (lenektar.com), qui offrent - à mon humble avis - la meilleure tasse de café à Québec, en plus de permettre aux clients d'apporter leur propre nourriture. Les habitués de cette chronique sauront que le Maelstrøm (maelstromcafe.com) fait également partie de mes préférés, notamment pour son ambiance chaleureuse et pour la bouffe qui y est offerte. À ne pas oublier : les Brûleries (lesbruleries.com), qui ont maintenant cinq succursales à Québec. Que vous optiez pour le Nektar, le Maelstrøm ou l'une des Brûleries, sachez que le WiFi est gratuit et efficace, que les prises de courant sont nombreuses et que vous ne serez pas achalés pour consommer toutes les heures. Et si l'on élargit le concept, pourquoi ne pas troquer le café pour un thé chez l'incontournable Camellia Sinensis(camellia-sinensis.com), chez le coquet Lièvre & la tortue (http://bit.ly/2iEndFo), ou chez Café Pékoe (cafepekoe.com), qui offre d'ailleurs un délicieux sandwich Banh mi? En rafale : Ma Station Café (Saint-Roch)

Café In (Saint-Roch)

Cafés Europa (L'Ancienne-Lorette)

Presse Café (huit succursales à Québec)

Éco Café (Lebourgneuf)

2. En silence

Si le silence et le calme vous sont essentiels pour être productif, mieux vaut vous tourner vers les bibliothèques, dont bon nombre n'ont par ailleurs rien à envier aux plus beaux cafés et restos de Québec. En tête de liste : la Maison de la littérature (maisondelalitterature.qc.ca), qui fait rêver par sa luminosité, et qui offre plusieurs espaces de travail. Également dans le réseau de la Bibliothèque de Québec, celle de Charlesbourg (http://bit.ly/2jwMYvl), dans le Trait-Carré, dispose d'immenses tables de travail idéales pour étudier sans se faire déranger. Croyez-moi, je les ai testées! Et pour ceux qui souhaitent se prendre pour Hermione Granger en travaillant, rendez-vous à la bibliothèque du Morrin Centre (morrin.org), qui affiche drôlement des airs de Poudlard. En rafale : La bibliothèque des sciences humaines et sociales ainsi que la bibliothèque scientifique de l'Université Laval

La bibliothèque Gabrielle-Roy

3. Pour les gourmands