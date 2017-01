Troisième lien: Lessard rappelle qu'il aura le dernier mot

Appelé à commenter une sortie du maire Régis Labeaume sur le dossier, M. Lessard a noté mardi que «c'est le ministre des Transports qui dirige le ministère des Transports».

La veille, le maire a soutenu qu'un troisième lien ne serait peut-être pas nécessaire si un véritable réaménagement autoroutier est effectué. À son avis, la reconfiguration de la tête des ponts devrait avoir préséance sur la construction d'un nouveau lien.

«Ça reste le même objectif, a dit M. Lessard. Chacun peut avoir son opinion. Le maire de Québec a le droit à son opinion, le maire de Lévis aussi, et nous, comme gouvernement, on prend nos décisions.»

Il faudra plus d'un geste pour décongestionner le secteur, a répété le ministre Lessard. Des actions à Lévis, mais aussi à la tête des ponts, sur l'autoroute Henri-IV, l'autoroute Laurentienne aussi, a-t-il énuméré. «Il y a plusieurs éléments là-dedans», a noté le ministre.

Le ministre espère rendre publiques cette semaine les statistiques sur les débits automobiles aux entrées et aux sorties des ponts de Québec et Pierre-Laporte, relevées à partir des caméras installées sur place. «Cette semaine, ces éléments vont être partagés, et on aura une rencontre par la suite [avec les maires]», a dit M. Lessard.

L'automne dernier, le premier ministre Philippe Couillard a soutenu qu'il fallait trouver «une solution pour les automobilistes» qui s'ajouterait à la réalisation du service rapide par bus (SRB). «À la fin, on sait qu'il y aura une facture, a déclaré M. Couillard en septembre. Tout le monde est conscient de ça.»