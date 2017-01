Le parc à chiens de Pointe-aux-Lièvres là pour rester

Valérie Gaudreau

Le Soleil Le Soleil Suivre @vgaudreau

(Québec) Les chiens pourront continuer à courir et à s'amuser au parc canin de la Pointe-aux-Lièvres. Non seulement l'installation municipale ne risque plus de déménager comme plusieurs le craignaient, mais ses environs seront réaménagés pour le rendre plus beau et plus «discret».