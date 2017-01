Une sculpture en mémoire des Québécois tués à Ouagadougou

(Québec) Une sculpture a été installée mardi à l'Assemblée nationale du Québec en mémoire des six Québécois tués dans l'attentat terroriste perpétré à Ouagadougou le 15 janvier 2016. Elle honore la mémoire et le travail de coopération internationale de Suzanne Bernier, de Charlélie Carrier, de Maude Carrier, d'Yves Carrier, de Louis Chabot et de Gladys Chamberland.