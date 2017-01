Labeaume refuse de relier le SRB et la peinture du pont

Cette phrase, M. Labeaume l'a martelée en mêlée de presse avant le premier conseil municipal de l'année 2017, lundi.

Il était questionné sur les propos du ministre Duclos qui, la semaine dernière, a laissé entendre que l'avenir du projet de Service rapide par bus (SRB) entre Québec et Lévis, évalué à plus d'un milliard de dollars, et celui de la peinture du pont du Québec allaient de pair. La région, a-t-il indiqué, devra faire des choix en matière d'infrastructures de transport cette année.

Le ministre du gouvernement Trudeau avait assuré que les 75 millions $ promis par le précédent gouvernement conservateur puis les libéraux de Justin Trudeau pour la peinture du pont de Québec sont «toujours là». Mais comme le coût des travaux de l'infrastructure propriété du CN est estimé à 400 millions $, il reste «un certain pas à franchir».

Est-ce donc dire que pour Ottawa, SRB et peinture ne sont pas «deux projets différents»? «Notre ministre fédéral, on veut avoir du succès avec lui», a répondu M. Labeaume après un moment de silence. «C'est un gars qui est très occupé. Tomber dans un univers politique, ce n'est pas évident. Jean-Yves Duclos, on s'est vu avant les Fêtes, on s'est vu après. On veut que ça marche et je suis certain qu'il comprend que c'est deux projets différents», a martelé le maire. «Alors on va s'organiser pour que tout le monde comprenne la même affaire», a-t-il conclu en invitant à questionner M. Duclos pour plus de détails sur la position fédérale.

«Réexpliquer le SRB»

Cette question sur le SRB marque un début d'année municipale - et électorale - résolument sous le signe des transports dans la région. Lors du même point de presse, Régis Labeaume a aussi répété que son administration entend «réexpliquer» ce projet de SRB qui compte son lot de détracteurs.

«On l'a annoncé il y a plus de deux ans. Pendant les Fêtes, des gens m'ont dit : "Vous devez le réexpliquer parce qu'on s'en rappelle presque plus"», a certifié le maire. «On va se mettre à l'ouvrage et réexpliquer à tout le monde», a-t-il dit en insistant sur le fait que des sommes pour les infrastructures sont sur la table et qu'il s'agit «d'une occasion à ne pas manquer».

Sans s'avancer sur la forme que prendra cette offensive d'information aux citoyens, le maire a indiqué qu'il mènera cet exercice avec le président du Réseau de transport de la Capitale (RTC), Rémy Normand, un homme qu'il a qualifié de «très bon pédagogue, très crédible».

Le SRB est prévu sur une longueur de 38 km d'ici 2025, mais une première moitié du trajet pourrait être terminée d'ici 2022.

Troisième lien si nécessaire

Toujours au rayon des dossiers de transport qui promettent de colorer 2017, Régis Labeaume a lié lundi le dossier de réaménagement de l'entrée des ponts de Québec et Pierre-Laporte à celui du troisième lien routier entre Québec et Lévis. S'il dit demeurer pour un troisième lien dans le secteur des deux ponts actuels, le maire a évoqué lundi qu'une telle construction ne sera peut-être pas nécessaire si un véritable réaménagement autoroutier est fait sur plusieurs kilomètres avant la tête des ponts.

«Il y a six ans, j'annonçais le réaménagement de la tête des ponts avec Sam Hamad. Mais ça n'a pas été fait, a déploré le maire de Québec. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de bouchons sur les ponts. Quand il y a des bouchons, c'est parce qu'il y a un bouchon en aval», a-t-il poursuivi.

«Je suis d'accord éventuellement pour un troisième lien, mais qu'on nous fasse la preuve avant de dépenser des milliards qu'il n'y a pas de possibilité de réaménager les routes qui amènent aux ponts.»