Saint-Augustin : les citoyens contre... une baisse de taxes

«On est tous contre!» a même hurlé une dame alors que le maire Sylvain Juneau et le conseiller Raynald Brulotte votaient contre la modification au budget finalement adoptée par M. Potvin et ses collègues France Hamel, Denis Côté, Guy Marcotte et Lise Lortie sous les cris de désapprobation de la foule de cette assemblée extraordinaire houleuse.

La Ville traîne un lourd passif de plus de 104 millions $ et les citoyens ont encaissé des hausses de 25 % et de 5 % de leur compte de taxes au cours des deux dernières années en plus de coupes de services pour faire face à cette situation financière difficile.

Malgré tout, plusieurs citoyens présents lundi, partisans du maire Juneau, ont chahuté la baisse de taxes proposée par les cinq conseillers issus de l'administration précédente et qui sont en conflit ouvert avec le nouveau maire.

«Nous avons réalisé que nous pouvions faire des efforts additionnels et nous souhaiterions diminuer de 1,5 % le taux de taxation dans le secteur résidentiel grâce à une baisse des dépenses de

510 000 $ sans toucher aux services à la population. La seule chose qui sera affectée sera la stratégie du maire Juneau de se créer une réserve en vue de la prochaine élection», a déclaré M. Potvin, lançant une pointe à son adversaire politique.

Applaudi plusieurs fois par les citoyens, le maire a qualifié de balivernes et de sabotage les déclarations de M. Potvin et de ses quatre collègues.

«La hausse aurait dû être de 10 % cette année, mais on a choisi de l'étaler pour rendre la bouchée moins difficile à avaler. Si les conseillers diminuent la hausse à 0,5 % ou 0,7 % cette année, il n'y aura pas de miracle, attendez-vous à 4 % [d'augmentation] l'an prochain. On a un déficit de 4 millions $ cette année qu'on comble par la vente de terrains», a plutôt analysé M. Juneau.

Équilibre compromis

Son collègue Raynald Brulotte a de son côté indiqué que la manoeuvre des cinq autres conseillers compromet l'équilibre fragile du cadre financier présenté le 15 décembre et équivaut à transférer au prochain conseil la responsabilité de rétablir cet équilibre.

«L'impact de ces amendements se répercute bien au-delà de 2017, bien au-delà du mandat de ce conseil qui échoit en novembre 2017. En ce sens, je considère qu'il s'agit d'un abus du pouvoir délégué par les citoyens à ce conseil. C'est légal, certes, mais à mon avis ce n'est pas légitime», a-t-il affirmé, lui aussi chaudement applaudi.