La finale de la Coupe du monde de ski de fond à Québec en mars

La Corporation Événements d"hiver de Québec, Ski de fond Canada et Gestev sont parvenus à une entente avec la Fédération, après le désistement de la Russie il y a quelques semaines.

L'élite du ski de fond sera donc à Québec du 17 au 19 mars prochain.

«C'est grâce au travail d'équipe et l'implication de nombreux partenaires que nous pouvons annoncer cette bonne nouvelle pour la population de Québec et les athlètes canadiens», a souligné Patrice Drouin, président de Gestev, dans un communiqué émis dimanche en fin d'avant-midi.

«En confirmant notre support envers le ski de fond et les athlètes, les liens entre la FIS, la Ville de Québec, la Commission des Champs de Batailles et plusieurs partenaires privés et publics se resserrent ce qui est de bon augure pour l'événement au mois de mars et le futur.»

Les détails de l'événement seront dévoilés en conférence de presse plus tard cette semaine.

Détails à venir...