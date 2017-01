L'ancien Omer DeSerres toujours la cible des squatteurs

Le Comité citoyen de Saint-Roch avait demandé à la Ville de Québec d'intervenir, au début du mois d'août, au sujet de l'immeuble éventré de trois étages en bordure du stationnement Dorchester.

Les voisins se plaignaient alors de l'odeur d'humidité et du squattage, mais également de la laideur du bâtiment à moitié démoli, propriété de GM Développement depuis plusieurs années. Le projet d'immeuble de condos de 11 étages du promoteur à cet emplacement a d'abord été présenté en 2013, mais il avance à pas de tortue depuis.

En août, le coprésident de GM Développement, Jean Campeau, avait affirmé au Soleil être en attente en raison du programme particulier d'urbanisme centre-ville. Il avait toutefois promis de mieux sécuriser l'accès au bâtiment et de placarder ou de démolir la bâtisse une fois qu'il aurait des résultats des analyses concernant la structure.

Le bâtiment a depuis été placardé, et les clôtures l'entourant enlevées. Sauf qu'il semble que ce soit insuffisant pour arrêter les squatteurs.

«Il y a quand même un certain nombre d'immeubles abandonnés, dans Saint-Roch, mais c'est un cas assez évident et grave. C'est très visible et c'est un dossier qui traîne», pointe Marc Grignon, membre du Comité citoyen de Saint-Roch. «J'habite à côté, je passe deux, trois fois devant chaque jour. J'ai vu des contreplaqués défoncés, puis remis quelques jours plus tard.»