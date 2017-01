Le pdg du Port de Québec rêve de croisières en hiver

«Peut-être qu'on jour on verra sous peu, on ne sait pas, au quai 30, un bateau de croisière qui sera interpellé encore plus pour venir au port de Québec pendant l'hiver», a lancé M. Girard lors de la conférence de presse annonçant la programmation du Village Nordik du 19 février au 12 mars dans le bassin Louise.

«Je n'annonce rien, ce n'est pas un scoop à matin», s'est toutefois empressé d'ajouter Mario Girard à propos des croisières d'hiver. «C'est peut-être une vision. Je ne serai peut-être pas là pour la réaliser, mais je pense qu'on a du potentiel», a-t-il poursuivi, emballé par les installations temporaires qui permettent la pêche blanche sur le fleuve.

En mêlée de presse après son allocution, le pdg du Port a réitéré sa «vision», tout en reconnaissant qu'il est «encore tôt» pour imaginer un tel projet. «Mais je pense sincèrement que c'est une activité qu'on pourrait à terme regarder, développer. C'est tellement extraordinaire de se promener l'hiver avec les glaces, c'est une expérience extraordinaire.»

Là pour rester

Chose certaine, croisières ou pas, le Village Nordik a un bel avenir au bassin Louise, si on en croit Mario Girard.

«C'est pratiquement en train de devenir un produit d'appel. C'est tellement une belle idée, une belle image qu'on peut exploiter», a-t-il dit. «On peut même aller plus loin. Je peux vous dire qu'il y a plein d'idées exceptionnelles qui germent dans la tête des gens», a ajouté M. Girard sans en révéler davantage.

Il souligne d'ailleurs que la vidéo présentée en juin 2015 dans laquelle le Port présente sa vision du bassin Louise se termine avec une image hivernale du secteur.

«Personnellement, il y a longtemps que je trouve qu'on devait exploiter l'hiver au bassin Louise. Avec autant de succès qu'on connaît actuellement, on va continuer», a-t-il conclu.