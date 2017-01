La pêche blanche de retour au bassin Louise le 19 janvier

«On n'avait pas encore annoncé que le projet revenait et on était déjà à 1500 réservations pour la pêche», a poursuivi Mme Côté-Rouillard.

Elle précise aussi que les tarifs sont restés les même que l'an dernier pour la pêche à l'omble de fontaine soit 15 $ pour les 14 ans et plus, 10 $ pour les 7 à 13 ans. C'est gratuit pour les tout-petits et un forfait familial est offert à 40 $. En igloo gonflable chauffé, les prix sont plus élevés. L'accès au site et la glissade sont gratuit.

Le Village Nordik ouvre le 19 janvier et une journée festive spéciale se tiendra le 22 janvier et les pêcheurs pourront remporter des prix.

Nouveautés

Des nouveautés d'ajoutent cette année dont une rampe d'accès pour les gens à mobilité réduite et les poussettes. «Des planchers de bois ont aussi été ajoutés dans les igloos pour réduire l'humidité et l'accumulation d'eau», a expliqué Jade-Éva Côté-Rouillard.

Autre nouveauté, la Forêt Montmorency proposera des dégustations «de produits à saveur boréale» et de l'animation sur la faune et la flore.

Le Carnaval de Québec est encore une fois de la partie et le hockey sera à l'honneur pendant le Tournoi international de hockey pee-wee du 9 au 19 février.

Pour le reste, l'horaire régulier est du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h et le Village Nordik sera ouvert tous les jours pendant la relâche scolaire du 6 au 12 mars.

Aussi, il sera toujours possible de faire cuisiner votre truite au marché et d'y greffer des accompagnements pour 7 $.

Quelques milliers de poissons d'une longueur de 10 à 12 pouces ont d'ailleurs été ensemencés et d'autres le seront chaque semaine au cours de l'hiver, précisent les organisateurs.Visiblement emballé par le Village Nordik le président et directeur général du Port de Québec, Mario Girard voit déjà plus grand pour ce concept appelé non seulement à rester, mais à se développer ces prochaines années. «C'est pratiquement en train de devenir un produit d'appel. C'est tellement une belle idée, une belle image qu'on peut exploiter», a-t-il dit.

