Nature Québec invite le Port à cesser son «marketing»

Christian Simard, directeur général de Nature Québec, se demande pourquoi l'Administration portuaire de Québec (APQ) organise lundi une journée de présentation de l'étude d'impact environnemental qui vient tout juste d'être approuvée et rendue publique par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (ACEE).

«C'est en-dehors du processus, ça sème la confusion. C'est une technique de relations publiques qu'on trouve un peu grossière», lance M. Simard.

Il rappelle que l'agence fédérale organise elle-même «en toute neutralité» une séance d'information de type portes ouvertes avec des kiosques thématiques le 31 janvier, puis deux séances publiques avec modérateur les 1er et 2 février, à l'hôtel Ambassadeur de Beauport dans tous les cas. «Ils (les fonctionnaires) ne vont pas faire la promotion, mais l'explication du projet», fait ressortir le dg de Nature Québec.

A contrario, M. Simard a l'impression que le Port «veut mettre l'agence et les corps publics devant le fait accompli» et «figer le projet dans le ciment, le présenter comme nettement favorable parce que ça va créer des milliers d'emplois alors que ça n'a pas été contre-expertisé».

Lui-même doute du besoin pour de nouvelles installations et suggère qu'il serait «peut-être plus valable» de restaurer et optimiser les installations actuelles plutôt que de construire un quai neuf en empiétant 17 hectares sur le fleuve.

Aux citoyens qui répondront à l'appel du Port lundi, M. Simard suggère «d'être critique, de poser des questions». Il appelle également les politiciens à la prudence. «Il ne peut y avoir de prise de position avant qu'on ait examiné le projet, sinon on méprise notre propre processus d'évaluation environnementale», fait-il valoir.

Il y a quelques jours, le maire de Québec, Régis Labeaume, et le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, ont donné leur appui au Port et au prolongement de sa ligne de quai vers l'est, un projet de 200 millions $.