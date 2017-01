3 idées de sortie pour la fin de semaine

Camille B. Vincent

1. Stoneham, belle de nuit

Le skimo, vous connaissez? Moi non plus... Du moins, je n'en connaissais rien avant de me renseigner sur la Trail de nuit Stoneham, qui se tient pour une deuxième année samedi. Sport d'endurance à la jonction entre le ski alpin, la randonnée et le ski de fond, le skimo gagne actuellement en popularité chez nous, notamment grâce aux courses Skimo East qui se tiennent «dans les plus belles stations de ski du Québec et du Vermont», peut-on lire sur skimoeast.com. «On a tripé sur ce sport-là quand on a commencé, et on a voulu le faire découvrir», mentionne la cycliste bien connue Lyne Bessette, l'une des fondatrices de la série Skimo East. Si le sport vous est intimidant, sachez que la Trail de nuit Stoneham, qui consiste à effectuer un maximum de boucles en une heure, accueille également les adeptes de raquettes et de course à pied. Pour découvrir le sport sans trop se mouiller... Samedi à 18h à la station touristique Stoneham. Prix: de 20 $ à 30 $ (réservation facultative)

Pour bouger intelligemment

Si tout le monde sait que l'activité physique est bonne pour la santé, pourquoi la moitié des Canadiens sont inactifs encore aujourd'hui? Parce que «de passer à l'action, c'est un pas qui est difficile», selon Estelle Rioux, directrice et fondatrice du Salon Bouge, qui s'installe à Québec en fin de semaine. Lorsqu'elle était entraîneuse personnelle, Mme Rioux a vu trop souvent des gens abandonner leur entraînement parce qu'il ne leur correspondait pas. «Nous, on veut aider les gens», dit-elle, les mener à avoir du «plaisir» à bouger. Pour sa deuxième présentation, le Salon Bouge Québec réunira quelque 60 exposants et présentera plusieurs conférences visant l'adoption d'un mode de vie sain. C'est l'occasion idéale, ajoute-t-elle, de «faire le tour de tout ce qui existe [comme activités sportives] à Québec», et de faire un choix éclairé qui convient à nos besoins, à nos contraintes et à nos goûts. Vendredi, samedi et dimanche au Centre de foires d'ExpoCité. Entrée gratuite (info : salonbouge.com)

Pour les fans de fatbike

