Le Port de Québec fait le plein d'appuis politiques

Selon elle, la position du maire Régis Labeaume est plus facilement compréhensible puisque «ça arrive souvent parce que les maires s'occupent du développement économique de leur territoire». Quant aux ministres fédéraux et provinciaux, «ils devraient prendre un peu de recul et attendre les résultats de la consultation», dit Mme Maltais, qui n'a pas digéré que le Port refuse de se soumettre au processus d'évaluation environnementale du Québec.

Le bilan présenté par le président et directeur général du Port, Mario Girard, avait beau être positif (lire le texte en page 13), c'est surtout le projet d'agrandissement de 190 millions $ qui a retenu l'attention. Les élus présents ont dit juger nécessaire le prolongement de 610 mètres de la ligne des quais, créant quelque 17,9 hectares de nouveaux terrains en plus de reconfigurer la plage de la baie de Beauport.

Outre le ministre Garneau et le maire de Québec, Régis Labeaume, le ministre fédéral Jean-Yves Duclos et son collègue de Louis-Hébert Joël Lightbound étaient présents. Le gouvernement du Québec était représenté par la députée de Chauveau, Véronyque Tremblay, qui s'est dite fière du Port de Québec comme «une escale de croisière incontournable».

«Et on reconnaît très clairement l'importance du Port de Québec pour le développement de la région et pour l'avenir du Canada», a-t-il ajouté lors de la cérémonie de la canne à pommeau d'or au Terminal de croisières.

À l'aéroport de payer, dit le ministre Garneau

De passage à Québec, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a indiqué mardi que les aéroports canadiens devant accueillir un centre de prédédouanement américain sont censés ramasser la facture du bâtiment et celle, récurrente, des opérations. L'aéroport international Jean-Lesage tente de se délester de la seconde.

M. Garneau a assuré que le gouvernement Trudeau approuverait prochainement le projet de loi concrétisant l'entente sur le prédédouanement conclue avec l'administration de Barack Obama. Les États-Unis ont adopté un bill équivalent en décembre, ouvrant la porte à l'envoi de douaniers américains dans les aéroports de Québec et Billy-Bishop à Toronto ainsi qu'aux gares de Montréal et Vancouver.

De plus, le ministre canadien a précisé qu'il fallait encore «s'accorder sur les coûts que ça va engendrer».

Le président et chef de la direction de l'aéroport de Québec, Gaëtan Gagné, accepte de construire et équiper le centre de prédédouanement pour une trentaine de millions de dollars, mais il refuse de payer les salaires et avantages des douaniers américains qui y travailleront. Dans les huit centres déjà établis au pays, les États-Unis assument les dépenses liées aux opérations et il ne voit pas pourquoi ce serait différent à Québec.

M. Garneau réplique toutefois que les conditions du prédédouanement ont été modifiées et les principaux intéressés, informés.

«Ce sont les autorités aéroportuaires qui décident si elles veulent être considérées pour le prédédouanement. L'entente est basée sur le fait qu'elles seraient responsables pour les paiements pour les transformations à l'aéroport et également pour les frais des douanes américaines qui seraient mises en place», a-t-il expliqué, ajoutant que «c'est la responsabilité canadienne de payer pour ces frais-là».

Aucune réaction n'est venue de l'aéroport de Québec, mardi, malgré nos sollicitations.