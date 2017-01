Labeaume réitère son appui sans réserve à l'agrandissement du Port

(Québec) Régis Labeaume a réitéré un appui sans réserve au projet d'agrandissement du Port de Québec. «Ce projet est majeur pour assurer la compétitivité. C'est un des plus beaux legs que nous pouvons laisser», a lancé le maire de Québec lors d'un allocution à la traditionnelle cérémonie de canne à pommeau d'or devant des représentants du monde politique et des affaires au Terminal de croisière du Port de Québec.

«Je souhaite que le projet du Port se réalise complètement, c'est tout à fait nécessaire. Bien sûr, il doivent faire l'évaluation environnementale. Nous avons aussi des questions, mais pas pour diaboliser le Port», a poursuivi M Labeaume.

La semaine dernière l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (ACEE) a accepté la troisième version de l'étude d'impact environnemental du projet, permettant ainsi de lancer une grande consultation.

Le maire de Québec avait déjà appuyé publiquement projet baptisé Beauport 2020 en juin 2015 à l'occasion du dévoilement de sa «liste d'épicerie», soit les priorités pour la région de Québec à l'occasion de la campagne électorale fédérale.

La Ville de Québec réclamait alors 98 millions$ pour ce projet qui consiste à prolonger de 610 mètres vers l'est la ligne des quais, créant quelque 18,5 hectares de nouveau terrain en plus de reconfigurer la plage de la baie de Beauport.

Un nouveau terminal multifonctionnel profitera aussi d'une profondeur d'eau de quinze mètres. Un atout essentiel, a martelé Régis Labeaume lundi.

«La très grande majorité des navires en construction ne pourront pas aller plus loin que Québec sur le fleuve. La réalité est très simple : Québec a quelque chose que Montréal n'a pas», a-t-il lancé dans une pointe assumée de chauvinisme.

La cérémonie de la canne à pommeau d'or n'aura jamais été aussi courue que celle de cette année avec la présence du ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, son collègue député de Québec et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Jean-Yves Duclos et le député de Louis-Hébert Joël Lightbound. Le gouvernement du Québec était pour sa part représenté par la députée de Chauveau Véronyque Tremblay.

Plus de détails à venir...