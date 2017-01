Des citoyens de Maizerets «excédés» par l'usine AIM

Valérie Gaudreau

Le Soleil Le Soleil Suivre @vgaudreau

(Québec) Des citoyens du quartier Maizerets n'en peuvent plus de «la poussière et du bruit» causés par l'usine de recyclage de métal AIM qui, disent-ils, pollue et a un impact négatif sur leur qualité de vie. Excédé, le Conseil de quartier Maizerets demande maintenant une intervention rapide de l'administration Labeaume.