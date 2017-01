Les Fêtes, un cadeau pour Québec

(Québec) Québec a fait honneur à son récent titre de destination des Fêtes avec une hausse de 4,3 % de l'occupation dans les hôtels entre le 25 et le 31 décembre. Un bond que l'Office du tourisme attribue à la diversité croissante des attraits pendant l'hiver en général, et la période des Fêtes en particulier.

Le taux d'occupation dans les hôtels a tourné autour de 85 % entre Noël et le Nouvel An avec une pointe à 94 % des chambres louées sur le territoire de Québec la nuit du 31 décembre, selon des chiffres consultés par Le Soleil.

Car même si plus de 70 % des touristes sont attirés à Québec en raison des classiques des classiques que sont le Vieux-Québec et le Petit Champlain, la variété des activités fera la différence sur la durée des séjours. «La force de Québec, c'est son offre diversifiée et sa proximité, surtout pour les familles», a conclu Mme Couturier. «Elles peuvent aller dans les pentes le matin, visiter une exposition l'après-midi et être à une bonne table le soir.»

Les images tournées à Québec avec le «Brad Pitt» de la Corée du Sud ont été vues par près de 60 millions de personnes en Corée du Sud et en Asie où a commencé la diffusion de la série Dokkabei. Le tournage de cette série aussi baptisée Goblin a eu lieu en octobre notamment au Château Frontenac et à la fontaine de Tourny. «Pour eux c'est un record d'audience», a dit la porte-parole de l'Office du tourisme, Marie-Julie Couturier. Une équipe de 70 personnes de la télévision sud-coréenne s'était déplacée pour ce tournage mettant en vedette Gong Yoo et Kim Go-Eun, très célèbres dans leur pays d'origine. Au moment du tournage, Charles Gaudreau, producteur chez Attraction Images avait indiqué que ce tournage a été le plus gros de l'année 2016 à Québec. Il avait aussi confirmé que Québec faisait vraiment partie de la série et que ses vieux murs n'étaient pas utilisés seulement pour recréer une ville européenne. Les responsables québécoises du tournage disaient espérer qu'à terme, les épisodes de cette série soient vus par «près d'un milliard» de personnes.