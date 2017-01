3 idées de sorties pour la fin de semaine

Camille B. Vincent

Parce que l'école ne recommence que lundi, et que c'est triste de mettre si vite un terme au temps des Fêtes, Les contes de dame Forêt sont présentés en fin de semaine au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Dans une ambiance intimiste, autour d'un sapin, la conteuse Marie-Hélène Vézina racontera ses plus belles histoires de lièvres, de souris, de renards et d'autres personnages de la forêt. L'animation littéraire fait écho à l'exposition Les curiosités, présentée depuis novembre à la Galerie Famille du MNBAQ, et dans laquelle les enfants peuvent notamment se mettre en scène, en tant que loups, renards ou chaperons, dans une grande reproduction de paysage forestier. Une belle manière de faire durer la magie du temps des Fêtes! De vendredi à dimanche dès 14h à la salle Multi du pavillon central du MNBAQ. Entrée: gratuite (info: mnbaq.org). L'exposition Les curiosités se poursuit quant à elle jusqu'en juin.

2. La Jacques-Cartier autrement

Le guide naturaliste Alexandre Picard vous fera vivre autrement le parc national de la Jacques-Cartier. Dès samedi, et jusqu'en mars, il animera l'événement Tire-toi une bûche, durant lequel raquettes, saucisses et bières seront à l'honneur. Pour une deuxième année, les participants pourront côtoyer la rivière Jacques-Cartier lors d'une promenade en raquettes à la lueur du crépuscule, avant de retourner au camp pour se réchauffer tout en dégustant des saucisses et des bières de microbrasserie. La soirée se terminera au son des récits d'Alexandre Picard lui-même, également fabuleux conteur. Et nul besoin d'être un raquetteur expérimenté pour prendre part à l'activité, parole de Caroline Gaudreault, responsable du service à la clientèle au parc de la Jacques-Cartier. Dès samedi, de 16h à 19h, et jusqu'en mars, au parc national de la Jacques-Cartier. Prix: 24,50$ ou 28,50$ en incluant la location de raquettes (réservation: 418 848-3169)

3. L'impro à son meilleur

