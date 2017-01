Le festival ComediHa! s'invite au Carnaval

Le secteur de la place Royale serait principalement ciblé par l'organisation, qui nous a davantage habitués aux rires estivaux qu'aux plaisirs de la saison froide. Selon ce qu'on a pu apprendre, l'équipe du ComediHa!, festival organisé par la firme QuébéComm, profitera du Carnaval pour déployer un projet pilote dans lequel des humoristes seront mis à profit, mais qui exploitera aussi l'idée plus large de «s'amuser avec l'hiver». Des interventions extérieures visant un public familial seraient notamment dans les plans à place Royale et au parc de la Cetière.

Un avis de modification déposé au Registre des lobbyistes en date du 20 décembre détaille des démarches du président de QuébéComm, Sylvain Parent-Bédard, et de ses collaborateurs du «Festival international du rire» en vue d'obtenir une subvention spéciale auprès de l'Office du tourisme, de la SODEC, de Tourisme Québec, du Secrétariat à la capitale nationale et de la Ville de Québec. «Les sommes demandées visent à soutenir un projet pilote d'activités de diffusion dans le Petit Champlain et au Cabaret ComediHa! Club du Festival ComediHa! qui se tiendront en janvier et février 2017», précise le document.

Le Carnaval de Québec se déroulera du 27 janvier au 12 février. La programmation complète de l'événement sera dévoilée mardi prochain lors d'une conférence de presse.

Se décrivant comme des «créateurs de divertissement», l'équipe de QuébéComm divise ses activités entre l'humour - en chapeautant notamment le festival ComediHa! et la production de l'émission lol :) - et la musique : on doit à sa branche Sismyk l'organisation de spectacles de Madonna et de Céline Dion sur les plaines d'Abraham. La compagnie avait allié ses deux mandats l'été dernier en intégrant un concert du chanteur Corey Hart à la programmation de son festival d'humour.