31 décembre sur Grande Allée: un «10 sur 10» selon André Verreault

«Ça a été 10 sur 10. Tout a bien marché», a expliqué M. Verreault, lundi matin, une trentaine d'heures après la fin des festivités. «À partir du Concorde, il y avait du monde, c'était fou raide.»

Nouveauté cette année, la vente d'alcool dans une vingtaine de bars extérieurs disposés un peu partout sur le site n'a provoqué aucun débordement d'importance. Dans son bilan de la soirée, la police de Québec n'avait aucun accident majeur à signaler, et seulement deux arrestations, sur Grande Allée.

De quoi satisfaire André Verreault, même s'il se questionnait sur quelques caisses de bières provenant de l'extérieur trouvées sur le site à la fin de la soirée. «Ce n'est pas un 13 oz de fort que tu caches dans ton manteau. On se demande comment des caisses ont pu être rentrées sur le site. Il y avait de la sécurité. Mais en général, on n'a pas eu de problème.»

Selon les discussions qu'il a eues dans les derniers jours, à la Ville de Québec, «tout le monde est content», assure le directeur d'Action Promotion Grande Allée.

Vocal dans son désir de faire des festivités du Nouvel An un évènement sur plusieurs jours, et non seulement une soirée, André Verreault concède que dame Nature n'a pas tout à fait collaboré avec son organisation, cette année. D'abord la pluie et le verglas, puis la tempête de neige. Rien pour empêcher de monter les nombreux manèges et structures, mais de quoi refroidir les ardeurs des visiteurs. «On pense qu'on va finir par créer un engouement durant les jours précédents la fête», a toutefois confié l'organisateur, satisfait de l'achalandage, dans les circonstances.