Encore de la neige attendue sur la capitale

(Québec) Après les 25 cm reçus, en voici 10 autres qui sont attendus samedi sur la capitale. Environnement Canada prévoit qu'un système dépressionnaire laissera entre 5 et 10 cm de neige sur le sud et le centre du Québec.

«C'est qu'on attend un autre système en provenance de l'Alberta», a expliqué le météorologue Maxime Desharnais, d'Environnement Canada. Le système entrera par les portes de l'ouest de la province, mais ce sont les régions du sud du Québec et de l'axe Montréal-Québec qui risquent d'êtres les plus atteintes.

Les vents s'annoncent toutefois calmes pour la dernière journée de 2016. Oscillant aux alentours de -14 degrés Celcius en matinée, le thermomètre devrait afficher -10 degrés en après-midi à Québec. Bonne nouvelle pour les fêtards alors qu'au courant de la soirée du 31 décembre, la température ne cessera de monter, pour atteindre le point de congélation en mi-journée, dimanche, a souligné le météorologue.

Pas de répit: lundi, une nouvelle dépression devrait aussi amener son lot de précipitations, sous forme de pluie verglaçante. «Ça reste à surveiller», a laissé savoir M. Desharnais, mais un scénario météo semblable à celui connu juste après Noël est probable.

Opérations déneigement en cours

La porte-parole de la Ville de Québec, Wendy Whittom, a assuré que le stationnement serait permis dans les rues de Québec le 31 décembre et le 1er janvier, lors du congé du Nouvel An, alors que seulement du déblayage sera effectué. «Nous verrons lundi le 2 s'il y a lieu de poursuivre le déneigement», indique Mme Whittom.

Dans La Cité-Limoilou, le déblayage des rues et des trottoirs a été fait dès jeudi soir et une deuxième tournée a été lancée vendredi matin pour se poursuivre toute la journée. C'est plutôt dans la nuit de vendredi à samedi que le stationnement sera interdit de 21h à 7h dans les rues des arrondissements de Beauport, Charlesbourg, La Haute Saint-Charles, des Rivières et Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. L'interdiction s'arrêtera cependant à 6h30 dans toutes les rues où les feux clignotants orange sont en fonction. Dans les rues ou de tels clignotants sont installés mais non en fonction, le stationnement sera toutefois permis.

Les citoyens peuvent toujours obtenir de l'information sur les conditions de stationnement dans leur arrondissement en composant le 418 641-6666 ou recevoir de l'information par message texte en textant le mot NEIGE au 64123. Avec Ian Bussières