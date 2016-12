Jour de l'An: ouvert ou fermé?

(Québec) Pour la longue fin de semaine du jour de l'An - jusqu'au 3 janvier -, plusieurs commerces, services et entreprises feront relâche, notamment les bureaux des services gouvernementaux du provincial et du fédéral ainsi que ceux des villes de Québec et de Lévis. Voici un résumé de ce qui est ouvert ou fermé.

› SAQ

Toutes les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) seront fermées durant la journée du 1er janvier. Le 31 décembre, les SAQ Sélection, Signature et Dépôt seront ouvertes jusqu'à 17h tandis que les SAQ Express accueilleront des clients jusqu'à 19h à travers la province. Pour le 2 janvier, tous les établissements seront ouverts à partir de 12h

› Épiceries

Les supermarchés, les épiceries et les pharmacies seront ouverts le 31 décembre de 8h à 17h. Les épiceries de grande surface fermeront leurs portes le 1er janvier. Les plus petites épiceries ainsi que les pharmacies désirant demeurer ouvertes pourront le faire avec un maximum de quatre employés sur le plancher. Tous les commerces pourront revenir à un horaire habituel le 2 janvier.

› Transport en commun et traversier

Du côté du Réseau de transport de la Capitale (RTC), les autobus circuleront sur le territoire selon l'horaire du samedi boulot (les parcours 9, 22, 29, 33, 57, 78, 85 et 88 sont en service, plusieurs parcours réguliers bonifiés et certains départs offerts sur des eXpress) les 30 décembre et 3 janvier. Le 31 décembre et le 2 janvier, ils circuleront selon l'horaire du samedi. Le 1er janvier, c'est l'horaire du dimanche qui sera en vigueur. Le service Couche-tard sera en fonction les 30 et le 31 janvier. La Ville de Québec tient d'ailleurs à rappeler que les Métrobus 800, 801 et 807 du RTC sont les options à privilégier pour se rendre aux festivités sur Grande Allée, le 31 janvier.

La Société de transport de Lévis, elle fonctionnera exceptionnellement sur l'horaire du dimanche réduit (L1 : Saint-Étienne-Lévis, L2 : Lévis-Université Laval, L3 : Saint-Étienne-Université Laval) le 31 décembre et pour le 1er janvier, l'horaire du dimanche.

› Centres commerciaux

Les centres commerciaux seront ouverts jusqu'à 17h samedi. Ils seront fermés le dimanche pour rouvrir lundi à 10h (Galeries de la Capitale, Laurier Québec et Fleur de Lys).

› Stationnement

Le 1er janvier, le stationnement dans la rue sera gratuit devant les bornes de péage (parcomètres) sauf dans la rue de la Maréchaussée, où le stationnement demeure payant en tout temps. Les terrains de stationnement munis de bornes de péage resteront payants, notamment ceux situés au parc de l'Esplanade, devant la gare du Palais, dans le quartier Saint-Sacrement (entre le chemin Sainte-Foy et la rue Marie-Rollet), à la place de Paris, au quai Riviera ainsi que dans le secteur de l'avenue Maguire. Par ailleurs, jusqu'à 8h, le mardi 3 janvier, les automobilistes peuvent se stationner dans les rues qui requièrent normalement un permis de stationnement pour résidents.

› Collecte des ordures

À Québec, pour la collecte des ordures et des matières recyclables, l'horaire demeure le même pour tous les arrondissements. Le service de collecte des objets encombrants est interrompu jusqu'au 3 janvier inclusivement. Les écocentres seront fermés le 1er janvier.

Pour Lévis, l'écocentre est fermé jusqu'au 3 janvier inclusivement. Aucun report de collecte des ordures n'est prévu.

› Services d'urgence

Les services d'urgence tels que la police, les pompiers et le traitement de l'eau sont maintenus jour et nuit pour Québec et Lévis. Le 9-1-1 demeure également en fonction.

› Bibliothèques

Toutes les bibliothèques dans la Ville de Québec seront fermées les 31 décembre et 1er janvier. Les bibliothèques Collège-des-Jésuites, Étienne-Parent, Félix-Leclerc, Gabrielle-Roy, Monique Corriveau, Paul-Aimé-Paiement et Romain-Langlois seront ouvertes à partir de 13h, le 2 janvier. Les autres bibliothèques seront fermées.

Les bibliothèques de la Rive-Sud, seront fermées les 31 décembre, 1er et 2 janvier. Les arénas et les piscines Pierre-Létourneau et de l'Aquaréna Léo-Paul-Bédard seront fermés les 1er et 2 janvier.

› Commerces

Certains commerces demeureront ouverts durant toute la fin de semaine, comme les restaurants, les stations-service et les dépanneurs.

› Postes

Les bureaux de Postes Canada seront fermés lundi.