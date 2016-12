Grande Allée se met belle pour la fête du Nouvel An

(Québec) Annoncées comme les plus imposantes de la jeune histoire de l'évènement, les festivités du Nouvel An s'ouvrent dès mardi, sur Grande Allée. La météo pourrait cependant venir compliquer le travail des organisateurs.

Qui a dit que les festivités du Nouvel An devaient se confiner à la simple journée du 31 décembre ? Fort d'un budget deux fois plus imposant qu'il y a un an, Action promotion Grande Allée étire de plus en plus sa programmation du Nouvel An.

«Il y a vraiment une tradition qui s'est installée du Nouvel An à Québec», s'est réjoui le directeur d'Action promotion Grande Allée, André Verreault, lundi.

Sur Grande Allée, des employés de Beauce-Carnaval étaient déjà à fignoler les structures des nombreux manèges. À la grande roue plantée au coin de la place George VI s'ajoute, entre autres, cette année, une glissade géante dans le Parc de la francophonie et une Tyrolienne urbaine de 200m.

En principe, le public pourra en profiter chaque jour de 11h à 23h, dès mardi, et ce jusqu'au 2 janvier. Mais la pluie verglaçante pourrait compliquer la chose.

«La seule chose qui est encore problématique pour nous, c'est la pluie qui est annoncée, a concédé André Verreault. La neige, ça ne dérange pas, mais c'est plus difficile de monter les structures sous la pluie. On doit aussi déglacer les manèges et il y a moins d'achalandage.»

La scène sur laquelle se produira le DJ Madeon, le 31 au soir, doit encore être montée, de même qu'une vingtaine de bars de rue où sera servi de l'alcool, une première pour la fête.

Même si son équipe a maintenant quelques années d'expérience de fête du Nouvel An derrière la cravate, André Verreault assure que l'organisation ne se simplifie pas. «Maintenant, le défi est de gérer une croissance assez importante.»

Un refroidissement est prévu pour la journée du 31, samedi, mais Environnement Canada prévoit une température flirtant avec le zéro d'ici là. De la neige, ou une simple absence de précipitation, jeudi et vendredi, faciliterait la vie d'Action promotion Grande Allée.

Pour ce qui est de la menace terroriste évoquée dans les jours qui ont suivi les attentats de Berlin, Verreault ne s'inquiète pas du tout d'un potentiel effet négatif sur l'achalandage de son évènement. Il s'attend encore une fois à une foule record.

«Je ne pense pas que les gens ont peur. Je ne pense pas qu'ils vont s'empêcher d'aller à un évènement où ils désirent aller à cause de si et de peut-être. Les gens se sentent en sécurité à Québec.»

Restriction sur la circulation

Le stationnement et la circulation automobile sont interdits entre mardi matin, 8h, et le lundi 2 janvier, 18h, sur une portion de l'avenue Honoré-Mercier entre la Grande Allée Est et le boulevard René-Levesque.

Entre le 31 décembre et le lundi 2 janvier à 18h, les mêmes interdictions s'appliqueront à la rue Saint-Louis entre l'avenue Honoré-Mercier et la rue D'Auteuil, la rue des Parlementaires entre la rue Jacques-Parizeau et Grande Allée Est, les places George-V Est et George-V Ouest entre la Grande Allée Est et l'avenue Wilfrid-Laurier, la rue Jacques-Parizeau entre les rues de la Chevrotière et des Parlementaires et la rue D'Artigny entre la rue Jacques-Parizeau et la Grande Allée Est.