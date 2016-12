Feu vert pour les lampadaires DEL

Au printemps, la Ville de Québec a cessé l'installation de lampadaires DEL en attendant l'avis de la Santé publique en préparation à Montréal.

Des études de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et une prise de position de l'American Medical Association (AMA) avaient sonné l'alarme sur les effets négatifs de ce type d'éclairage sur la santé. La lumière bleue des DEL perturbe la production de mélatonine et donc le cycle du sommeil. D'autres problèmes de santé, comme la dépression et le diabète, sont susceptibles d'en découler.

Mais le directeur de santé publique de Montréal, Richard Massé, qui travaillait en collaboration avec l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), a jugé que «l'installation des luminaires de rue aux DEL à 4000 K n'entraînera qu'une très faible augmentation de l'exposition des citoyens à la lumière bleue comparativement aux luminaires au sodium haute pression actuellement en place».

De plus, l'éclairage intérieur émet en moyenne trois fois plus de lumière bleue. Le soir et la nuit, les gens passent beaucoup plus de temps dans leur maison que dans la rue, si bien qu'on peut presque parler d'exposition volontaire.

Pour arriver à ces conclusions, la Santé publique a calculé la quantité - «infime» - de lumière bleue à laquelle les citoyens pourraient être exposés sur le trottoir et dans leur chambre, toutes les lumières intérieures éteintes et les rideaux fermés. La lumière bleue émise à l'intérieur a également été mesurée et comparée avec l'éclairage extérieur.

Une revue de littérature a été réalisée. «Même si certaines études ont observé un effet de la lumière bleue sur la mélatonine, une hormone qui agit entre autres sur le sommeil, cet effet n'a été associé à aucun problème de santé», écrit le DSP.

Ce dernier suggère tout de même à la Ville de Montréal d'informer la population de la conversion en cours, de tenir compte des plaintes des citoyens et de corriger les problèmes d'éblouissement au besoin.

À Québec, l'administration Labeaume a annoncé la semaine dernière, lors de l'étude du budget 2017, qu'elle reprenait l'installation des DEL dans les lampadaires. Cela après avoir eu vent des conclusions de la Santé publique. Une somme de 7,4 millions $ est réservée d'ici 2019 pour diverses mesures d'efficacité énergétique. Les ampoules DEL sont beaucoup moins énergivores et durent plus longtemps. À long terme, les économies pour les municipalités sont substantielles.

On compte 32 000 lampadaires urbains dans la Ville de Québec. Près de 3000 ampoules DEL de 4000 K sont déjà installées et 1000 autres, déjà en stock, sont prêtes à l'être. «Pour les prochaines, nous allons descendre bien en deçà des 4000 K. On va acheter et installer seulement des 3000 K», a précisé au Soleil David O'Brien, porte-parole de la Ville. À 3000 K, les DEL ont à peu près la même couleur de lumière que les ampoules traditionnelles.

C'est justement la nouvelle limite fixée par l'AMA aux États-Unis, qui considère que les effets sur la santé humaine sont diminués à 3000 K. Le regroupement de médecins suggère également de diminuer l'intensité des lampadaires dans les heures creuses, quand il y a peu de circulation à l'extérieur.

Le récent rapport québécois ne retient pas cette recommandation, notant qu'elle manque d'appuis scientifiques et que le pourcentage de lumière bleue est somme toute comparable. Il y en a 21 % dans une ampoule de 3000 K contre 29 % dans une ampoule de 4000 K.