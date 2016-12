Ouvert ou fermé pour Noël?

› Épiceries, SAQ, commerces, banques, pharmacies...

Les établissements d'alimentation de grande surface seront ouverts le 24 décembre, mais fermés le 25. Les établissements d'alimentation de petite surface peuvent ouvrir les 24 et 25 décembre. Les SAQ Sélection, Classique, Signature et Dépôt seront ouvertes jusqu'à 17h, le 24 décembre. Les SAQ Express seront exceptionnellement ouvertes jusqu'à 19h.

Toutes les SAQ seront fermées le 25 décembre.

Les commerces de détail seront ouverts entre 8h et 17h le 24 décembre et seront fermés le 25 décembre. En vertu de la loi fédérale, toutes les banques sont fermées les 25 et 26 décembre.

Les pharmacies pourront ouvrir les 24 et 25 décembre.

› Parcomètres et stationnement

À Québec, le stationnement dans la rue sera gratuit devant les parcomètres pour la journée du 25 décembre partout. Les terrains de stationnement munis de bornes de paiement demeurent toutefois payants. De 6h, le 24 décembre, à 8h, le 3 janvier, tous les automobilistes peuvent se stationner dans les rues exigeant normalement un permis de stationnement pour résidents.

Les règlements en cas d'opération déneigement restent en vigueur.

› Service d'autobus

Le Réseau de transport de la Capitale fonctionne sur l'horaire habituel du samedi et dimanche les 24 et 25 décembre. L'horaire du samedi sera également exceptionnellement en vigueur le 26 décembre. L'autobus est gratuit pour les enfants de 6 à 11 ans accompagnés d'un adulte jusqu'au 3 janvier inclusivement.

La Société de transport de Lévis fonctionne également sur l'horaire habituel du samedi et dimanche les 24 et 25 décembre. L'horaire du dimanche est également exceptionnellement en vigueur le 26 décembre.

› Collecte des ordures

À Québec, les écocentres sont fermés pour la journée du 25 décembre. La collecte des ordures est maintenue selon l'horaire habituel durant tout le temps des Fêtes.

À Lévis, l'écocentre est fermé du 23 décembre au 3 janvier inclusivement. La collecte des ordures est également maintenue selon l'horaire habituel.

› Bibliothèques, arénas et piscines...

À Québec, toutes les bibliothèques sont fermées, les 24 et 25 décembre. Les bibliothèques Collège-des-Jésuites, Étienne-Parent, Félix-Leclerc, Gabrielle-Roy, Monique Corriveau, Paul-Aimé-Paiement et Romain-Langlois seront ouvertes à partir de 13h, le 26 décembre. Les autres bibliothèques seront fermées.

L'horaire des installations récréatives varie selon les arrondissements, à Québec, durant les Fêtes. La Ville invite les citoyens à appeler au 311 pour vérifier les heures d'ouverture.

À Lévis, toutes les bibliothèques sont fermées les 24, 25 et 26 décembre. Les 27, 28, 29 et 30 décembre, toutes les bibliothèques ouvrent selon l'horaire habituel, à l'exception des bibliothèques La Clé, Croque-Volumes, La Pintellect et Saint-David, fermées du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.

Les arénas et les piscines Pierre-Létourneau et de l'Aquaréna Léo-Paul-Bédard seront fermés les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier 2017.

› Ville de Québec

Tous les bureaux de la Ville de Québec seront fermés les 24 et 25 décembre.

› Ville de Lévis

Les services administratifs de la Ville de Lévis seront fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.

› Urgence

Les services essentiels comme la police, la protection contre l'incendie et le traitement de l'eau sont maintenus à Québec et Lévis.

› Cour municipale

Le service de greffe de la cour municipale de Québec est fermé entre le 23 décembre et le 3 janvier.