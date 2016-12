5 idées pour défoncer l'année

Pourquoi ne pas passer les derniers moments de l'année dans le bâtiment qui a fait 2016, soit l'éblouissant pavillon Pierre Lassonde, du Musée national des beaux-arts du Québec? La fondation du Musée vous propose une soirée-bénéfice sur le thème des arts incohérents. Millimetrik Live Band, StMichel et Stefie Shock en DJ set se prêteront au jeu en musique, alors que le collectif EN MASSE créera une murale sur place pour l'occasion. Fait à noter : les bulles de Neige et autres boissons sont offertes à volonté jusqu'à 1h.

Les Lost Fingers vous invitent à dire au revoir à 2016 en leur compagnie, au Bistro Le Sam, situé à l'intérieur du célèbre Château Frontenac. Les quatre musiciens y présenteront notamment des pièces de leur plus récent album, Christmas Caravan , qui constitue «une invitation festive à un périple musical autour du monde», peut-on lire sur le site Web du groupe. Des classiques de Noël comme on les aime, à la sauce swing, musique du monde, jazz et pop... Ne boudez pas votre plaisir! Mais réservez rapidement, car les places sont limitées!

Ça se passera tout en musique le 31 décembre au Cercle, alors qu'Alaclair Ensemble et son «post-rigodon bas-canadien» feront lever le party. Dès 23h, les membres de la troupe seront en DJ set du côté resto, pendant que se produira le groupe de Québec The Unplugged Band dans la salle de spectacle. Le sous-sol sera quant à lui house et électro avec Kris Guilty, Gene Tellem et Funk Connection. Un menu thématique sera par ailleurs offert dès 18h30 aux plus gourmands avec, en trame de fond, la musique celtique de chambre du groupe Artiq Session.

Dès 18h30 au Cercle

Entrée : gratuite avec le souper, 7 $ en prévente, 10 $ à la porte (info : le-cercle.ca)