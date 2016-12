Labeaume prêt à aller en élections avec le SRB

En entrevue de fin d'année dans son bureau de l'hôtel de ville, mercredi, le maire a été catégorique. «Je le règle [le dossier] avant les élections, sinon ça va faire partie des choix que je vais offrir» aux électeurs, a-t-il annoncé.

M. Labeaume a rappelé qu'il avait l'habitude d'élections chargées idéologiquement. En 2009, il cherchait des appuis pour l'amphithéâtre. En 2013, il a promis de régler la question des régimes de retraite. En 2017, ce sera le SRB et «deux, trois, quatre gros choix à faire». «Les élections, moi, je pense que c'est fait pour ça», justifie-t-il, répétant sa totale opposition à la tenue d'un référendum sur le projet.

Régis Labeaume prendra son bâton de pèlerin dès janvier pour dire à la population pourquoi le SRB est important pour Québec. «On va remettre du temps pour expliquer de nouveau au monde parce qu'il y avait une grosse adhésion quand c'est sorti mais tout s'est évaporé», dit-il. Pourquoi évaporé? «Parce qu'on n'en a pas parlé et il y a du monde qui a parlé contre, c'est aussi simple que ça», répond-il, quand même satisfait des sondages accordant une majorité d'appuis au projet.

M. Labeaume entend notamment faire la promotion du tracé en basse ville, sur le boulevard Charest. «Tout ça est basé sur la valeur du temps. On va faire comprendre que c'est pas parce que ça passe par en bas que c'est plus long. C'est plus court même en passant par en bas. On va expliquer qu'un tramway pis un SRB sur [le boulevard] René-Lévesque, quand t'auras [pris l'espace] qu'il faut, il n'y aura plus de place pour personne», a-t-il plaidé mercredi, martelant qu'«il y a des gens qui rêvent en couleurs» par rapport au tracé de la haute ville.

Le maire fait un lien avec la densification, une nécessité pour loger les 61 000 ménages attendus dans la capitale d'ici 2041. «Ça va nous prendre du terrain. Il faut absolument développer Charest, on n'a pas le choix. Je sais pas si vous savez, mais des no man's land, il n'y en a plus ben, ben à Québec», fait-il remarquer.

L'espace qui viendra à manquer fait aussi partie des raisons pour lesquelles Régis Labeaume a décidé d'appuyer le projet de troisième lien routier entre Québec et Lévis. Car il voit venir le jour où il sera impossible de construire des unités résidentielles dans la capitale. Les banlieues et la Rive-Sud en profiteront, mais pas question de tout perdre. «Je veux que les gens continuent à venir travailler à Québec et consommer à Québec. Pour ça, à un moment donné, il va falloir qu'on les aide à traverser», détaille le maire.

«Totalement ridicule»

Ce dernier juge d'ailleurs «totalement ridicule» d'opposer le troisième lien et le SRB, qui apaiseront tous les deux la circulation à son avis. «Je ne sais pas sur quoi c'est basé parce que le SRB, on est prêt bientôt. Le troisième lien, il ne faut pas se faire d'illusions, on en a pour des années de travail. Et c'est pas à nous autres de le faire, c'est au gouvernement à le faire, qu'il fasse son travail» et indique s'il veut le lien à l'est ou à l'ouest, lance M. Labeaume.

En entrevue avec Le Soleil, le maire est revenu sur la «révolution des transports» sur laquelle son administration planche déjà. Il faut pour cela un SRB, qui servira d'«épine dorsale» au réseau de transport en commun, selon ses propres mots. Les autres parcours y seront arrimés. D'ores et déjà, M. Labeaume considère difficile de se passer des parcours Métrobus et Xpress «parce que c'est payant». Mais dans les secteurs les plus éloignés, où la clientèle est plus rare, le politicien considère la possibilité de rompre avec le bon vieux bus. Minibus, taxis, Uber, services de covoiturage, toutes les options sont sur la table pour déplacer les gens efficacement et au moindre coût.

Selon M. Labeaume, c'est la technologie qui permettra de trouver et appliquer la bonne solution, sur mesure. «On se demande si on ne pourrait pas développer la technologie ici», lance-t-il d'ailleurs. Il en a parlé avec des «cerveaux» locaux, comme Louis Tremblay, d'Optel. «Il y a de l'appétit dans le monde pour ça, vous avez pas idée. Le transport collectif, il y a de l'argent à faire là-dedans», est convaincu le maire, référant à ses collègues européens et américains.