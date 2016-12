96 % des marchands pour le déménagement du Marché du Vieux-Port

(Québec) Largement contesté ces derniers jours, le déménagement du Marché du Vieux-Port vers ExpoCité fait l'affaire de 96 % des producteurs actuels. La Coopérative des horticulteurs de Québec a révélé que 67 de ses 70 membres sont d'accord avec la décision et ont signé une lettre d'intention afin de s'installer dans le nouveau Grand Marché.

Le Grand Marché d'ExpoCité, qui doit ouvrir ses portes à l'été 2018, sera trois fois plus grand que le marché existant, soutiennent MM. Cauchon et Tremblay.

Arthur Cauchon, président du conseil d'administration de la Coopérative des horticulteurs de Québec, et Daniel Tremblay, directeur général du Marché du Vieux-Port, ont convié la presse mercredi pour préciser que malgré certaines «appréhensions», les marchands voient dans le déménagement une occasion de faire grandir leurs entreprises agroalimentaires. «C'est une occasion de prendre de l'expansion, ce qui n'est pas possible dans l'espace actuel», a souligné M. Cauchon.

M. Tremblay a dénoncé le fait que de «fausses informations» ont circulé cette semaine, soit que la coopérative menaçait de représailles ses membres s'ils parlaient publiquement ou que le nouveau marché ressemblerait à un centre commercial. M. Tremblay réplique que le nouveau marché sera 100 % consacré à l'agroalimentaire et que la coopérative est une organisation «libérale», à l'écoute de ses membres.

Selon lui, les détracteurs du nouveau marché sont «des gens qui, faut-il le préciser, défendent des intérêts qui sont soit politiques ou personnels» et qui ont une «connaissance très fragmentaire du dossier».

Lundi, François Marchand s'est joint aux trois élus de Démocratie Québec pour dénoncer le déménagement du Marché du Vieux-Port. La semaine dernière, une coalition d'entrepreneurs de partout en ville, le chef Daniel Vézina en tête, a aussi critiqué la décision de la Ville de Québec.

Pour M. Tremblay, une étude d'opportunité confirme que les chances de succès du Grand Marché sont «très grandes». Le loyer demandé aux marchands sera en légère hausse par rapport à ce qui est payé au Vieux-Port. Dès le début de l'année 2017, la coopérative lancera un appel de proposition pour attirer de nouveaux producteurs qui combleront l'offre actuelle. M. Tremblay parle d'une brûlerie, d'une boucherie, d'une charcuterie et d'une offre de «produits ethniques» diversifiée.

Les touristes, qui constituent entre 25 et 30 % de la clientèle actuelle du Marché du Vieux-Port, seront les plus difficiles à attirer une fois le déménagement effectué, convient M. Tremblay. «C'est là où il va falloir mettre le plus d'efforts pour les amener sur le site.»

Pour développer le Grand Marché, la coopérative compte sur la collaboration de partenaires comme Gestev, Arnaud Marchand, chef de Chez Boulay, la Faculté des sciences de l'alimentation de l'Université Laval et JEM Événements.

Labeaume confiant

Le maire de Québec, Régis Labeaume, est quant à lui confiant de l'adhésion populaire au Grand Marché à long terme. «Je pense que Québec est rendu là. Le marché qui est là n'est plus suffisant pour Québec», a-t-il commenté. Connecté sur Limoilou, le nouveau marché sera accessible à plus de gens en automobile, mais aussi à plus de gens à pied, croit le maire. Selon lui, la coopérative aura «l'embarras du choix» quant aux nouveaux marchands qu'elle accueillera dans ce qui devrait devenir une véritable attraction pour la ville. «Vous allez voir des autobus d'enfants débarquer là à l'année longue», promet-il. Avec Annie Morin