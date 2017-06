L'orteil volé à Dawson City a été retourné par la poste

Un orteil humain momifié qui sert à la confection d'un cocktail unique à Dawson City et qui avait été volé samedi dernier au bar de l'hôtel a finalement été retourné.

La Gendarmerie royale du Canada de cette ville du Yukon a indiqué que le voleur avait appelé mardi après-midi pour annoncer qu'il avait posté l'orteil au Downtown Hotel, qui offre le fameux cocktail «sourtoe» - comme dans «sourpuss». Le présumé voleur a aussi appelé la direction de l'hôtel pour s'excuser et pour l'assurer que l'orteil suivrait par la poste.

Le membre, brun et flétri, a effectivement été rendu depuis à son propriétaire. Le colis contenant l'orteil et une lettre d'excuses est arrivé jeudi, et a été ouvert par un policier de la GRC. Selon lui, le membre semblait en bon état.

L'orteil avait été subtilisé samedi après avoir été versé dans le populaire cocktail. La serveuse au bar de l'hôtel a eu le dos tourné une seconde de trop.

Les autorités ne prévoient pas porter d'accusation dans cette affaire.

Selon le rituel du Downtown Hotel, les lèvres du buveur doivent toucher l'orteil pour faire partie du sélect «Sourtoe Cocktail Club». Il ne faut toutefois pas avaler le petit membre.