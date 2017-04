April la girafe de New York accouche en direct

Des millions de personnes l'attendaient avec patience, scrutant des images diffusées en direct depuis un parc animalier de l'État de New York. Samedi matin, après 15 mois de gestation, la girafe April a finalement accouché, ravissant ses fans du monde entier.

Agence France-Presse New York

Plusieurs centaines de milliers de personnes étaient connectées lorsque ce nouveau membre du plus grand mammifère terrestre est né, peu avant 10 heures du matin. Et plus d'un million de personnes ont visionné les images sur Youtube dans les deux heures suivantes.

Le travail d'April a duré près de deux heures, le tout commenté en direct par le propriétaire du Animal Adventure Park qui avait annoncé sur la page Facebook du parc: «Tout le monde regarde? C'est parti!»

Il y eut d'abord l'apparition du bout des pattes, puis la lente sortie du reste du corps, jusqu'à ce que le girafon tombe par terre comme un sac, coupant du même coup le cordon ombilical. Moins d'une heure plus tard, le jeune animal en bonne santé faisait ses premiers pas.

C'est le quatrième girafon mis au monde par April, âgée de 15 ans. Son genre est encore inconnu, et son nom sera déterminé par concours.

Des milliers d'internautes ont rapidement salué le nouveau venu de cette espèce menacée, avec moins de 100 000 girafes encore à l'état sauvage.

Beaucoup surveillaient aussi attentivement la réaction du père, Oliver. Habitant du parc new-yorkais, il est âgé de 5 ans.

Le parc, proche de Binghamton, a profité de l'engouement croissant du public depuis l'installation d'une webcam en début d'année pour lancer un appel aux dons.

La transmission en direct avait été interrompue par YouTube en février, après des plaintes d'internautes arguant que le contenu était «sexuellement explicite». Mais les responsables du parc ont obtenu sa reprise, arguant des vertus «éducatives».