Le Port de Québec fait le pari de l'économie circulaire

Ian Bussières

Le Soleil Le Soleil

(Québec) Les zones industrielles du Port de Québec et de la Canardière et le parc industriel de Beauport font le pari de l'économie circulaire, un concept déjà utilisé dans le parc industriel et portuaire de Bécancour et qui mise sur les échanges de matières résiduelles, d'eau, d'énergie et de ressources.