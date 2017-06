David Suzuki se battra jusqu'au bout

Gilles Gagné

Gilles Gagné

Collaboration spéciale Le Soleil

(NEW RICHMOND) Pourquoi David Suzuki, célèbre scientifique, auteur et ex-animateur de l'émission The Nature of Things à CBC, s'emploie-t-il encore, à 81 ans, à sensibiliser les gens qu'il rencontre à la nécessité de protéger la qualité de l'eau, de l'air et du sol, et de tout tenter pour freiner les changements climatiques?