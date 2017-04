Inondation mineure en Beauce

(Québec) La pluie de lundi a grandement contribué à la hausse du niveau de la rivière Chaudière qui a atteint lundi son seuil minimal d'inondation à Sainte-Marie, Scott, Saint-Joseph et Beauceville.

C'est à Sainte-Marie que le cours d'eau semblait menacer le plus d'habitations en matinée. À 9h,l'eau occupait les rues Larochelle et Duchesnay. Le débit de la rivière atteignait 145 mètres cubes par seconde. Le niveau avait connu une hausse de 10 centimètres depuis les trois dernières heures. Et ça se poursuit.

«On va connaître un pic plus tard en journée, confirme France-Sylvie Loiselle de la Sécurité civile. Au moins, il n'y a pas de présence de glace, donc aucun danger d'un embâcle.»

Selon elle, tout devrait revenir à la normale d'ici les 24 prochaines heures avec l'arrêt des précipitations et un refroidissement prévu, ce qui diminue l'apport en eau par la fonte de la neige. Le niveau d'eau avait déjà commencé à diminuer en amont au barrage Sartigan à Sain-Georges.

En milieu de matinée, lundi, aucun avis d'évacuation n'avait encore été lancé. L'actuel niveau d'eau correspond à une crue d'occurrence aux deux ans.