Le lynx était de la visite rare

«Si un lynx du Canada est rencontré, la personne est très chanceuse, car ce sont des animaux très craintifs», confirme la responsable des animaux à fourrure de la direction de la gestion de la faune du Bas-Saint-Laurent au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Ils s'approchent très rarement des habitations et des hommes.»

Non seulement Jean-François Paré a pu voir le félin à moins de 2 mètres de lui, mais il a eu le privilège de le prendre en photos et de le filmer. Selon le Louperivois, le lynx ne semblait pas trop effarouché. La bête s'est baladée entre les maisons du quartier résidentiel situé dans le secteur du parc Cartier à Rivière-du-Loup.

Printemps plus propice

Si une rencontre avec un lynx est plutôt exceptionnelle, il n'en demeure pas moins que le printemps est la période la plus propice pour en voir. «Au printemps, c'est la saison des amours et la dispersion des juvéniles qui ont passé un premier hiver avec leur mère, explique Mme Bourget. Alors, ils se déplacent davantage, ce qui peut expliquer les observations plus fréquentes.»

Un autre facteur qui peut attirer un tel carnassier près des habitations est l'odeur de nourriture. «Entreposez la nourriture et les ordures hors de leur portée et minimisez les odeurs qui en proviennent, recommande la spécialiste de la faune. Il ne faut jamais nourrir les animaux sauvages.»

Geneviève Bourget donne également quelques conseils si jamais l'animal ne fuit pas à la vue d'un être humain. «Restez calme et évaluez la situation, donne-t-elle comme consignes. Ne criez pas et ne faites pas de mouvements brusques. Reculez lentement, tout en gardant un contact visuel avec l'animal pour voir sa réaction. Ne courez pas et ne cherchez pas à vous accroupir. Demeurez plutôt dans une position debout. Si l'animal avance vers vous, lancez des objets devant lui pour le distraire. Tendez les bras en les agitant en l'air pour paraître plus imposant et faites du bruit. Lorsque vous êtes en forêt, dans leur habitat naturel, signalez votre présence en vous servant d'une clochette.»

La biologiste conseille de communiquer avec S.O.S. Braconnage «si l'animal sauvage vous semble menaçant ou que sa présence persiste dans un secteur».

Si des citoyens de Rivière-du-Loup ont rapporté avoir vu un lynx en d'autres endroits de la ville depuis un an, soit dans le secteur des Plateaux et du parc des Chutes, ce n'est pas parce que la population de lynx est en augmentation.

En se basant sur les captures de lynx du Canada depuis 2010 dans la région, le nombre d'individus est fixe. «Nos indicateurs provenant des carnets des trappeurs mentionnent que les populations de lynx au Bas-Saint-Laurent sont communes et stables, énonce Mme Bourget. Il n'y a donc pas d'augmentation notée.»