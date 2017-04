Rivière Beaurivage: l'embâcle cède, mais ne cause pas de dommage

Les glaces n'ont fait aucun dommage sur leur passage et le niveau d'eau de la rivière a diminué durant la journée. Les équipes de surveillance de la rivière ont pu réagir rapidement quand les glaces ont atteint le secteur de Saint-Étienne alors que des excavatrices installées sur le pont ont pu les briser à mesure qu'elles arrivaient, évitant ainsi toute accumulation.

Aucun débordement n'a été noté sur le territoire lévisien et il n'a pas non plus été nécessaire de fermer des rues ou d'évacuer des résidences. Les équipes de surveillance demeureront sur place au cours des prochains jours puisque même si une grande partie de l'embâcle s'est défait, les conditions météo des jours à venir pourraient causer une nouvelle hausse du niveau de la rivière.